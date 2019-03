Recuperar la vista gracias a corneas artificiales ya es posible

Ya se puede recuperar la vista gracias a córneas artificiales. Así lo asegura un equipo de investigadores suecos, holandeses y canadienses que dicen haberlo logrado.

Uno de los científicos ha explicado que los once pacientes que se han sometido a los primeros ensayos han recuperado parte de su visión. Los descubridores han creado una prótesis, elaborada con colágeno humano, capaz de sustituir la córnea dañada y sus conexiones nerviosas. Una de sus ventajas es que ya no habría que esperar a un donante para ser intervenido. Además, estas corneas biosintéticas no producen rechazo.