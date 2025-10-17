Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes

Cometa

Qué es lo extraño en 3I/ATLAS, el objeto interestelar más observado del mundo

3l/ATLAS es un objeto interestelar que está atrayendo la atención de miles de científicos debido a su composición inusual y trayectoria.

Imagen del espacio

Imagen del espacioEuropa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Fue observado por primera vez por el telescopio chileno del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), financiado por la NASA, y se detectó el 1 de julio de 2025.

¿Qué es lo curioso de este objeto? Que está suponiendo una auténtica revolución porque es la primera vez que se puede estudiar con tanto detalle un viajero interestelar en pleno paso por nuestro sistema solar y porque sus características no encajan del todo con lo que conocemos de cometas y asteroides.

Conocemos más a fondo el cometa 3I/ATLAS

La letra “I” de su nombre se refiere a “interestelar”, que indica que este objeto vino desde afuera de nuestro sistema solar, y el 3 significa que es el tercer objeto interestelar conocido (‘Oumuamua’ fue el primer objeto interestelar conocido, en 2017; el segundo fue 2I/Borisov, en 2019).

El tamaño y las propiedades físicas de este cometa interestelar están siendo investigados por astrónomos a nivel mundial. En el rango óptico, el 3I/ATLAS se ve con un tono rojizo parecido al de algunos asteroides poco comunes de nuestro sistema solar. Estos asteroides son muy oscuros, reflejan poca luz y están compuestos en gran parte por carbono.

Prácticamente todos los estudios y observaciones realizadas hasta día de hoy indican que se trata de un cometa interestelar activo que contiene abundante hielo de agua, con una composición de polvo más similar a la de los asteroides tipo D.

Las observaciones infrarrojas muestran que la nube de material alrededor de 3I/ATLAS está formada sobre todo por pequeñas partículas de hielo y polvo. Este polvo se parece al de ciertos meteoritos ricos en carbono, que provienen de objetos “transicionales”, es decir, que están a medio camino entre un asteroide y un cometa.

En cualquier caso, todavía no hay nada definitivo: habrá que esperar a las observaciones que hagan distintas sondas espaciales sobre este visitante. La misión Psyche de la NASA es la que mejor posición tiene para hacerlo.

¿El 3I/ATLAS supone un peligro para la Tierra?

No. Podemos estar tranquilos porque el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (es decir, unos 270 millones de kilómetros).

Este cometa permanecerá visible hasta septiembre de 2025, después pasará demasiado cerca del Sol para poder ser observado. Reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, que es cuando se podrá investigar más sobre él. Después, continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Airbags inteligentes para aviones: un proyecto que utiliza la IA y que podría salvar vidas

Airbags para aviones

Publicidad

Ciencia

Imagen del espacio

Qué es lo extraño en 3I/ATLAS, el objeto interestelar más observado del mundo

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife

Una bola de fuego y un terremoto en Tenerife: dos hechos que podrían estar relacionados

Vista del fósil ´Atlascystis acantha´ a partir del acelerador de partículas Synchrotron.

Descubren un fósil de más de 500 millones de años que revela el origen de la simetría de las estrellas de mar

Cambio de hora 2025
Horario de invierno

Cuándo es el cambio de hora en octubre 2025: este es el día y la hora exacta en la que habrá que ajustar el reloj

Gran Canaria avanza en un ambicioso proyecto para aprovechar el calor del subsuelo y producir energía
Energía geotérmica

Gran Canaria se prepara para ser la primera isla española en generar electricidad geotérmica

Luna llena
Calendario lunar

Calendario lunar octubre 2025: descubre cuándo habrá luna llena este mes

El calendario lunar nos acompaña mes a mes con sus fases, marcando momentos de especial belleza y simbolismo. Octubre de 2025 llega con una Luna llena muy esperada y otras fases que invitan a mirar el cielo con atención.

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta
NASA

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta

Un análisis con datos de satélites y publicado en PNAS describe desde el año 2000,y con mayor intensidad en los últimos cinco, un cambio "drástico" en el balance energético: el hemisferio norte absorbe más radiación solar de la que emite, mientras el sur se mantiene estable.

Donación de óvulos

Crean por primera vez óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel

Airbags para aviones

Airbags inteligentes para aviones: un proyecto que utiliza la IA y que podría salvar vidas

Cambio de hora

Cambio de hora 2025: este es el día y la hora exacta en la que habrá que ajustar el reloj

Publicidad