Un instituto español confirma la existencia de un nuevo sistema planetario formado por dos mundos

Un trabajo llevado a cabo por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA - CSIC) ha confirmado que existe un nuevo sistema planetario formado por dos mundos muy diferentes que orbitan alrededor de una enana roja, uno potencialmente habitable y otro con un posible mundo de lava.

En concreto, ese nuevo sistema planetario se llama TOI-1752 y se encuentra a unos 337 años luz de la Tierra.

Se trata de un sistema de dos planetas, uno de corto período y extremadamente caliente, compatible con un escenario de mundo de lava, y otro de un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno que se encuentra en la llamada zona habitable optimista, una región alrededor de una estrella donde, bajo determinadas condiciones, podría existir agua líquida.

Este sistema fue detectado por el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), misión de la NASA dedicada a la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, ha permitido identificar miles de candidatos a planetas en tránsito alrededor de estrellas cercanas.

Tal y como ha explicado en una nota Alberto Peláez Torres, investigador del IAA, "el análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario como el de las binarias eclipsantes o enanas marrones".

Asimismo, asegura que, de esa manera, han podido confirmar que "ambos objetos son planetas y que, por tanto, TOI-1752 constituye un nuevo sistema planetario".

TOI-1752, el nuevo sistema planetario

Dicho estudio, publicado en la revista MNRAS, se centra en TOI-1752. Este sistema tiene como estrella anfitriona una enana roja, un tipo de estrella de menor tamaño y más fría que el Sol y especialmente favorable para encontrar planetas pequeños mediante la técnica de detección por tránsito.

Este método permite identificar un planeta al registrar las pequeñas disminuciones periódicas del brillo de su estrella cuando pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva.

El planeta más cercano a la estrella de este sistema completa su órbita en un tiempo que es menor a un día y recibe una intensa cantidad de radiación. Por otro lado, el más alejado, TOU-1752 c, orbita en la zona habitable optimista, lo que no implica que el planeta sea habitable.

El IAA - CSIC ha analizado todos los datos y ha interpretado los resultados del estudio en el que también ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), poniendo sobre la mesa las observaciones realizadas con MuSCAT2 desde el Teide.

No han sido los únicos en participar en dicho análisis: también lo ha hecho el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio, responsable del telescopio Faulkes North del Observatorio Haleakala en Hawái y cuyas observaciones multicolor de un tránsito completo proporcionaron la evidencia fotométrica desde tierra más sólida para la validación del planeta interior.