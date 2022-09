Un nuevo ensayo clínico basado en una mutación del herpes labial podría eliminar las células cancerígenas

Nuevas esperanzas en la cura contra el cáncer. Un ensayo clínico dirigido por el Instituto de Investigación del Cáncer en el Royal Marsden NHS Foundation Trust, del Reino Unido, ha dado a conocer una posible terapia que destruiría por completo las células dañinas y cancerígenas.

Se trata de una versión genéticamente modificada del virus del herpes labial, un herpes simple, que, en sus primeros ensayos clínicos en personas, ha logrado acabar con el cáncer de un paciente y reducir en una cuarta parte de los enfermos los tumores en la piel, la cabeza o el esófago.

"Nuestro estudio muestra que un virus modificado genéticamente que mata el cáncer puede dar un doble golpe contra los tumores, destruyendo directamente las células cancerosas desde adentro y al mismo tiempo llamando al sistema inmunitario contra ellas”, ha explicado en un comunicado oficial el director de este estudio y profesor de terapias biológicas, Kevin Harrington, que ha incidido en que la mayoría de casos de este estudio eran pacientes con cánceres avanzados que ni siquiera habían respondido a otras formas de inmunoterapia.

Un caso de éxito

Uno de los pacientes que han participado en esta investigación es Krzysztof Wojkowski, un constructor británico de 39 años que fue diagnosticado en 2017 de un tipo de cáncer de glándula salival. A pesar de las numerosas intervenciones quirúrgicas a las que se sometió, los oncólogos le dijeron que no había más opciones de tratamiento contra su cáncer. Sin embargo, y por sorpresa para él, le ofrecieron la oportunidad de unirse a este ensayo RP2 en el año 2020, al que él mismo calificó como su "último salvavidas".

"Recibí 5 dosis de este fármaco inyectado cada dos semanas", explica. "Erradicaron por completo mi cáncer. Es un verdadero milagro, no hay otra palabra para describirlo".

Desde entonces, las células cancerígenas de todo su cuerpo desaparecieron y Wojkowski ha podido hacer vida normal: "He podido volver a trabajar como constructor y pasar tiempo con mi familia. No hay nada que no pueda hacer", destaca alegremente.