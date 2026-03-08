Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El norte de Galicia se convierte en el destino más codiciado para ver el eclipse de agosto: "Las reservas vuelan"

Hoteles, apartamentos y casas rurales de provincias como A Coruña y Lugo registran ya una alta ocupación, con precios que se han incrementado notablemente. El evento astronómico, considerado el gran atractivo del verano, podría provocar diez millones de desplazamientos en toda España. Administraciones autonómicas y estatal se preparan para coordinar la seguridad.

Imagen de archivo de un eclipse.

Carmen Chao
Publicado:

"Este año es el fenómeno estrella". Carmen Lucinda Camaño, gerente de las casas rurales do Zuleiro y Luz de Viro en Outes (A Coruña) reconoce la alta demanda que ya está generando el eclipse total de sol del 12 de agosto. La franja de totalidad recorrerá buena parte del noroeste gallego, A Coruña y Lugo. Es decir, estas dos provincias serán algunas de las mejores zonas del mundo para observar el fenómeno. En Pontevedra y Ourense podrán verse parcialmente.

Agosto siempre ha sido un mes de ocupación y precios elevados en Galicia, pero este año el fenómeno añade un aliciente extra. Los teléfonos suenan antes y con la misma pregunta. La previsión de visitantes está disparando la ocupación en hoteles, apartamentos y casas rurales. El interés es especialmente alto en zonas rurales, donde muchos alojamientos ofrecen cielos más limpios y menos contaminación lumínica.

En Serra de Outes, Carmen señala que las reservas se cierran en pocos días. "La gente pregunta por la orientación de la casa y la visibilidad y enseguida reserva", explica. En Muros (A Coruña), Charo Candamo y Patricia Pedrosa, gerentes de los Alojamientos Miraflores también lo notan. "Las reservas superan el 60 %, y a este ritmo esperamos completar el 100 % en las próximas semanas", señala Charo.

En la ciudad de A Coruña, ya es difícil encontrar precios accesibles, es más, ya aparecen habitaciones dobles que pueden superar los 1.300 euros esa noche. En Santiago de Compostela, donde el fenómeno será parcial, las tarifas se sitúan entre 400 y 700 euros. Lugo, con visibilidad total desde casi cualquier punto, registra precios de hasta 800 euros en hoteles de cuatro estrellas, mientras que en concellos interiores aún se encuentran alternativas desde los 100 euros. Ourense y Pontevedra también muestran un alza en las tarifas, con algunas habitaciones en la costa pontevedresa superando los 900 euros la noche.

Seis de los nueve destinos Starlight de Galicia, reconocidos por sus cielos limpios, estarán dentro de la franja de totalidad, incluyendo lugares como Castro de Baroña, Corrubedo y O Pindo. La Xunta y la Delegación del Gobierno coordinan ya planes de movilidad y seguridad ante la que esperan sea una llegada masiva de visitantes, prevista en hasta 10 millones de desplazamientos en toda España, muchos de ellos hacia Galicia.

"Hay una sensación de interés generalizado. Tenemos reservas de todo el país, sobre todo de las Islas", comenta Carmen desde Outes. "Esperamos que el cielo esté despejado, seguro que lo estará", confía Charo Candamo, desde Muros. Explica que al estar ubicados en una de las zonas más altas de la villa "el eclipse casi se podrá ver desde la cama o desde el baño" y esboza una sonrisa.

