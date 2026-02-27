Cuándo se cambia la hora en 2026: este es el día que empieza el horario de verano

¿Cambio de hora sí o cambio de hora no? Es evidente que la sociedad está dividida. Hay quienes piensan que un cambio horario es positivo para el medio ambiente, ya que ayuda a ahorrar energía y gastar menos luz; pero también hay personas que opinan que el cambio horario es perjudicial para el reloj biológico, ya que altera el sueño y el estado de ánimo.

En cualquier caso, nos guste o no, lo que es una realidad es que en 2026 seguirá habiendo cambio de hora, como ocurre en la mayoría de países europeos. A continuación, te indicamos cuándo tendrá lugar el primer cambio horario del año.

¿Cuándo se cambia la hora próximamente?

¡Toma nota! El próximo cambio de hora tendrá lugar la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026. A las 2:00 horas, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 horas. Es decir, esa noche dormiremos 60 minutos menos, pero se aprovechará mejor la luz natural del día. Esto ocurrirá en España y también en la mayoría de países europeos.

¿Será el último cambio de hora?

El cambio de hora genera mucho debate. Generalmente, la gente suele estar en contra y desea un horario únicamente. Por ello, durante el 2025, el Gobierno de España realizó una petición a la Unión Europea para eliminar este cambio de hora a partir de 2026. Según el Presidente Pedro Sánchez: "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

Sin embargo, aunque se haya hecho oficial esta petición, todavía no hay una decisión definitiva al respecto y, por tanto, el cambio de hora tradicional se mantendrá en 2026.

¿El cambio de hora influye en la salud?

El cambio de hora no es solo una modificación en el reloj, sino que también altera tu reloj biológico, el sistema interno que regula funciones como el sueño, el apetito, la temperatura corporal y el estado de ánimo. Este reloj interno, conocido como ritmo circadiano, se sincroniza principalmente con la luz solar.

Cuando adelantamos o retrasamos la hora, el cuerpo necesita varios días para adaptarse, y durante ese periodo pueden aparecer distintos efectos físicos y mentales. Uno de los impactos más comunes es la alteración del sueño. Muchas personas tienen dificultad para dormirse, se despiertan varias veces durante la noche o sienten que no han descansado lo suficiente.

También se han observado efectos en el estado de ánimo y la salud cardiovascular. Algunas personas experimentan mayor sensación de estrés, apatía o bajones anímicos tras el cambio horario, especialmente en otoño e invierno cuando hay menos horas de luz natural.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.