Calendario lunar marzo 2026: descubre qué fenómenos marcarán el mes

Marzo está considerado como un mes de cambio. Dejamos atrás el frío invierno y comienzan los días con más luz, los primeros brotes de primavera y la alegría de un tiempo que parece de renovación. En el cielo nos acompañará un calendario lunar muy interesante con la luna llena del día 3 y un eclipse lunar total.

El ciclo lunar de marzo se desarrollará de la siguiente manera:

Luna llena: 3 de marzo a las 12:39

3 de marzo a las 12:39 Cuarto menguante: 11 de marzo a las 10:41

11 de marzo a las 10:41 Luna nueva: 19 de marzo a las 2:26

19 de marzo a las 2:26 Cuarto creciente: 25 de marzo a las 20:19

El mes empieza con la Luna casi completa. Durante las noches del 2, 3 y 4 se verá muy brillante y avanzando hasta acercarse a la estrella Régulo. El 11 de marzo podremos ver la luna en cuarto menguante. Durante esta fase lo que prima es la calma, la reflexión y el cierre de asuntos pendientes.

La luna nueva del 19 coincidirá, prácticamente, con el equinoccio de primavera reforzando el simbolismo de inicio de ciclo. A partir de ahí, la iluminación crecerá hasta el cuarto creciente del 25. Este momento se vincula, tradicionalmente, con la organización y a puesta en marcha de proyectos; en definitiva, un nuevo comienzo.

La luna de gusano y el eclipse lunar total del 3 de marzo

A la luna llena de marzo se le llama, comunmente, luna de gusano. El término procede de las comunidades indígenas de Norteamérica que observaban cómo, con el deshielo, reaparecían lombrices e insectos. Esta era la señal de que el invierno se estaba acabando y la tierra, por decirlo de alguna manera, ‘volvía a despertar’.

Este año la luna llena será aún más especial porque coincidirá con un eclipse lunar total. La luz filtrada por la atmósfera durante este fenómeno teñirá la luna de tonos rojizos dando lugar a la conocida luna de sangre.

Una vez más, en España no tendremos la suerte de verlo porque el eclipse será hacia nuestro mediodía. Sí se verá en zonas del océano Pacífico, Norteamérica, Centroamérica, parte de Sudamérica, Asia y Australia, ya que la luna, en esos lugares, estará sobre el horizonte.

Conjunciones y fenómenos destacados del cielo de marzo 2026

El cielo de marzo también nos ofrece varios encuentros interesantes entre la luna, estrellas brillantes y algunos planetas visibles a simple vista:

6 de marzo: la luna se acercará a Spica, la estrella principal de Virgo.

la luna se acercará a Spica, la estrella principal de Virgo. 10 de marzo: en la fase menguante se encontrará con Antares, la estrella roja de Escorpio.

en la fase menguante se encontrará con Antares, la estrella roja de Escorpio. 17 y 18 de marzo: la luna menguante se alineará con Marte y Mercurio al amanecer. Con un horizonte despejado se podrá distinguir a simple vista.

la luna menguante se alineará con Marte y Mercurio al amanecer. Con un horizonte despejado se podrá distinguir a simple vista. 23 de marzo: la luna creciente se aproximará a Urano y al cúmulo de las Pléyades. También visible.

la luna creciente se aproximará a Urano y al cúmulo de las Pléyades. También visible. 26 de marzo: ya en fase creciente avanzada, la luna se situará cerca de Júpiter, que será el planeta más brillante del mes.

La buena noticia de este mes de marzo será para aquellas personas que disfruten viendo el cielo, ya que vendrá lleno de acontecimientos.

