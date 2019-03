La mejor amiga del hombre... la oca

Su mascota no tiene cuatro patas, pero le sigue fielmente. Jonay y su simpática oca, Laura María, van juntos a todos los sitios, aunque el lugar favorito de ella, es el estanque.



Jonay es adiestrador por vocación, su infancia fue muy dura y encontró en los animales el cariño que nunca tuvo: "sentía demasiada soledad porque siempre estaba apartado de todo el mundo, me crié prácticamente solo".



Para enseñar a Laura María a salir a la calle, tuvo que pasarse varios días sin separarse de ella. Desde entonces, la oca se queda quieta en las manos de cualquier persona, eso sí, su adiestrador no puede estar muy lejos.