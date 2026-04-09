La marca Galicia Calidade viajará al espacio en el primer vehículo español de transferencia orbital

En medio de la misión Artemis, que ha supuesto el regreso del ser humano a la Luna y la posibilidad de conocer la cara oculta de nuestro satélite, Galicia se prepara también para dar el salto al espacio. Lo hará representada en una placa que llevará una inscripción cargada de significado: Galicia Calidade.

Y es que 'calidade' sin duda le sobra a la empresa gallega UARX Space, que ha creado el primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España, cuyo lanzamiento está previsto ya para los próximos meses desde la Base Aérea de la Fuerza Espacial de Vandenberg.

Un vehículo preparado para transportar satélites

El vehículo en cuestión recibe el nombre de OSSIE (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration) y está diseñado para transportar satélites pequeños y medianos a diferentes órbitas, facilitando así su llegada al destino final. Entre sus capacidades, una de las más destacadas es que va a permitir la inserción de satélites en órbitas terrestres no convencionales, así como en trayectorias alrededor de la Luna y hacia el espacio profundo. Una vez más, llegar más lejos, conocer más.

UARX Space, situada en el parque empresarial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), es una firma única en España y una de las cinco a nivel mundial capaces de fabricar sistemas propios con capacidad de maniobrar en el espacio. Un "orgullo inmenso" para toda Galicia, ha dicho la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita a las instalaciones de la compañía esta semana.

Un "orgullo inmenso" para toda Galicia

"Un hito tecnológico", ha subrayado, por parte de UARX Space, una empresa "con muchísimas posibilidades de crecimiento dentro del actual contexto económico e industrial".

Este vehículo abre nuevas posibilidades en el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, y también de la exploración espacial. Esta última está en pleno auge ahora que la operación Artemis continúa avanzando en la idea de que el ser humano pase temporadas cada vez más largas en el espacio.

En su visita, la conselleira reafirmó el compromiso de la Xunta de Galicia con la compañía UARX Space y con las demás empresas del sector, dentro de la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio de la comunidad. Estrategia por la que, aseguran, están decididos a apostar, teniendo en cuenta el talento en este ámbito dentro del territorio, que permitirá competir en mercados globales de alto valor añadido.

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