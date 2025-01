Estos son los fármacos con forma y sabor a gominolas creados por la Inteligencia Artificial en Santiago de Compostela

¿Y si tomar una pastilla fuese un poco más agradable? Es lo que intenta una tecnología en la que es pionera la Universidad de Santiago de Compostela. Intenta crear fármacos en forma de gominolas, pero aplicados a dosis adaptadas para cada paciente y, además de parecer gominolas, tienen sus sabores, pudiendo ser de fresa o de naranja, por ejemplo. Así, la administración de medicación se vuelve más agradable para todos, especialmente para los niños y niñas.

Este es el resultado del trabajo de tesis doctoral de Lucía Rodríguez Pombo, titulada “Clinical implementation of 3D printing for the preparation of personalized medicines”, bajo la dirección de los investigadores y profesores de la USC Carmen Álvarez y Álvaro Goyanes. El trabajo aborda la tecnología que permite preparar formas farmacéuticas masticables de forma sencilla (y agradable por su sabor), así como el desarrollo de una nueva técnica de impresión 3D. De este modo, explora otros métodos de fabricación para producir medicamentos personalizados, siendo una alternativa a la preparación farmacéutica convencional. Lo más innovador todavía de esta investigación es la posibilidad de combinar, por primera vez, dos medicamentos en una misma formulación. En resumen, esta investigación se centra en la personalización de los fármacos y la medicina.

Esta nueva fórmula creada a partir de tecnología 3D se probó en niños de entre 6 a 14 años con enfermedades raras en la unidad de enfermedades metabólicas del Hospital de Santiago. Lo que se ofrece es la creación, entonces, de dos fármacos en uno, con formay sabor a gominolas. De hecho, es la máquina quien hace todo, el farmacéutico solo debe de seleccionar la dosis y la máquina lo imprime. Cuenta con la ayuda de un software que facilita la tarea. Con todo esto, disminuye el tiempo necesario para estos trabajos y se minimizan los errores a la hora de la dosificación.

La medicina personalizada, pilar principal de la investigación

“La producción actual de medicamentos se basa en la fabricación de grandes lotes que contienen el fármaco en una dosis fija o que ofrecen muy pocas opciones de variar las dosis y, por lo tanto, de preparar medicamentos adaptados a las necesidades de cada persona”, explica Rodríguez Pombo. Según la investigadora “es de vital importancia comprender las particularidades de cada paciente para garantizar la eficacia del tratamiento y el complimiento de la pauta terapéutica”. Así, incide en la importancia de la medicina personalizada, optando por un cambio hacia la medicina de precisión.

La medicina de precisión es, en concreto, un enfoque médico que tiene en cuenta las diferencias individuales entre los pacientes, como puede ser el estilo de vida, la genética o el propio entorno. Teniendo en cuenta todas estas particularidades, este enfoque médico tiene como objetivo ofrecer tratamientos más específicos y personalizados para cada paciente. Lucía es, de hecho, más precisa en su explicación: “La medicina personalizada puede definirse como un modelo que utiliza datos obtenidos de la caracterización del fenotipo y genotipo de los pacientes para diseñar la estrategia terapéutica más útil que permita el éxito en el tratamiento de la enfermedad”.

