¿Existe vida extraterrestre? Un especialista del Pentágono responde contundentemente

Algunos creen que tener fe significa no querer saber la verdad, pero muchos otros opinan que no se vive sin ella. Muchas veces las ganas que tenemos de creer que algo exista nos llevan a unas creencias inexplicables científicamente. Eso es lo que ocurre cuando hablamos de los OVNIS. ¿Existe la vida extraterrestre? ¿Tenemos a los marcianos de vecinos? Lo cierto es que después de tantos años investigando este tema no hay una respuesta firme al respecto.

Sean Kirkpatrick es un físico que lideró la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Pentágono y que siempre ha defendido que no hay evidencias científicas de vida extraterrestre.

La AARO nació en julio de 2022 y dio sus primeros pasos ya con un claro interés por clarificar qué saben realmente las altas esferas políticas sobre los OVNIs.

El departamento de Kirkpatrick entrevistó a lo largo de este tiempo a varios testigos militares a la vez que se revisaron vídeos, radares y otros datos en los que se asentaron algunos fenómenos aéreos no identificados.

El 24 de junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold informó sobre el avistamiento de "platillos voladores". Para el 27 de junio, se informaron avistamientos de discos en todo el país. El 8 de julio se informó que el personal del Ejército en Roswell había recuperado un 'disco volador' y al día siguiente se informó que los restos de Roswell eran un globo meteorológico ordinario.

Kirkpatrick asegura que ese incidente no responde a una nave alienígena sino a un programa gubernamental secreto para fabricar globos espía de gran altura. Además indica que las operaciones de recuperación de estos globos caídos, junto con un accidente real y fatal de un avión militar ayudaron a alimentar el mito de los OVNIs.

Kirkpatrick está convencido de que muchos de los objetos que algunos testigos identifican como OVNIs serían en realidad nueva tecnología clasificada probada en nuestros cielos.

Las teorías de Kirkpatrick contraponen los argumentos del exoficial de inteligencia del Pentágono, David Grusch, quien testificó sobre un supuesto programa secreto del Pentágono para recuperar y estudiar naves y pilotos extraterrestres.