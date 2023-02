¿Eres de ciencia o de brujería? ¿Pensamiento mágico o científico?

Sin Ciencia, no disponemos de explicaciones lógicas a los fenómenos que observamos. Hasta la aparición del método científico, la humanidad se guio por creencias e ideas preconcebidas que en la mayoría de los casos eran totalmente erróneas.

El desconocimiento nos lleva a malinterpretar, a buscar explicaciones sin ninguna base y en muchos casos rodeadas de magia y misterio. Creer en brujas y magos malvados es algo del pasado, pero no es difícil encontrar en nuestro día a día a personas que defienden teorías tan disparatadas como afirmar que la tierra es plana, que nos fumigan para que no pensemos o que las vacunas no sirven para nada.

Aunque hemos avanzado, todavía queda mucho por hacer. Como individuos, tenemos dos opciones. Optar por el pensamiento científico o el pensamiento mágico. Si elegimos la primera opción, siguiendo una metodología fiable y probada, pondremos a prueba la solidez de las ideas o conocimientos.

Sin Ciencia, no hay paraíso

Lo primero que debemos hacer siguiendo el método científico es "plantearnos una hipótesis que es una posible explicación al fenómeno y que debemos refrendar mediante la explicación científica". A continuación, el experimento "confirmará o no nuestra hipótesis".

Si la hipótesis se confirma "ya tenemos la explicación a nuestro problema" y si no, "debemos reformularla y diseñar un nuevo experimento". "Esto, aparentemente tan simple ha cambiado nuestra sociedad en los últimos 300 años", asegura el divulgador científico, David Ballesteros.

Si optamos por la segunda opción, ese llamado "pensamiento mágico", nos dejaremos llevar por creencias y por opiniones que no han sido validadas de ninguna forma.

Parodiando a la mítica escena de la película 'La vida de Brian', podemos preguntarnos: ¿Qué ha hecho por nosotros la Ciencia? Y la respuesta no es precisamente breve.

Aumentar nuestra esperanza y calidad de vida, desarrollar medicina preventiva, ayudarnos a entender la naturaleza, permitirnos desarrollar nuevos materiales o curar enfermedades antes incurables entre otros miles de cosas.

Gracias a la ciencia vivimos en un mundo mejor. Y necesitamos seguir avanzando y para ello debemos apostar por el conocimiento y la Ciencia.