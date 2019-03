El nivel de los mares sube casi al doble de la velocidad contemplada por los científicos

La subida del nivel del mar en todo el planeta podría estarse produciendo de forma más rápida de lo que se pensaba. Según las investigaciones del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en el que intervienen científicos del CSIC y también de la Universitat de les Illes Balears, los datos muestran una diferencia casi del doble en cuanto a la velocidad de subida de los mares. Las actuales observaciones satelitales apoyan esta postura y así se ha publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tal como se indica en el estudio, los científicos han analizado los datos históricos de los mareógrafos, los únicos instrumentos que hasta 1992 medían desde la costa cualquier cambio. A partir de este año, se lanzaron los primeros satélites capaces de monitorizar los niveles globales del mar.

“Es importante determinar con precisión la tasa de aumento de nivel del mar en las décadas pasadas para saber cuáles han sido los procesos implicados y cómo responden cada uno de ellos al calentamiento global. Nuestras conclusiones demuestran que las regiones costeras están más expuestas de lo que pensábamos y, por tanto, el riesgo es mayor”, indica Marta Marcos, investigadora de la Universidad de las Islas Baleares en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

En cuanto a las causas de este aumento, los investigadores apuntan al deshielo de los glaciares, que habrían dominado este fenómeno durante el siglo XX. En las últimas décadas, sin embargo, la tendencia habría cambiado y las placas de hielo polar habrían contribuido más al incremento del nivel del mar.