Dr. Martinón, sobre la eficacia de las vacunas: "Yo me pondría cualquiera de las tres disponibles"

El doctor Federico Martinón-Torres, asesor del Comité de vacunas de la OMS ha pasado por Antena 3 Noticias para valorar y explicar la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas que se están inoculando en España desde el mes de diciembre.

En los últimos días han surgido dudas sobre la protección contra el coronavirus que aporta cada una.

P ¿Tienen la misma eficacia todas las vacunas?

R. No tenemos datos para establecer comparaciones entre las vacunas. Cada vacuna se realiza en un contexto diferente, por lo que no pueden ser comparadas directamente. A día de hoy no podemos decir que vacuna es mejor o peor, por lo que los datos que nos aporta cada una de ellas es muy bueno, tanto en seguridad como en eficacia.

P ¿Los efectos secundarios de las vacunas son similares?

R. Son muy parecidos. Los efectos son transitorios y no tienen mayor trascendencia. A estas alturas se han administrado 200 millones de dosis en todo el mundo y no ha habido señales que indicaran algún problema diferente a los que ya conocíamos. Son vacunas que están cumpliendo con las expectativas.

P ¿Está de acuerdo en aplicar una dosis a los menores de 55 años que ya hayan pasado el coronavirus?

R. Sabemos que una persona que ya ha pasado la enfermedad debería tener una protección que no debería ser inferior a 6 meses y probablemente sea de un año. Una persona que ha superado la enfermedad y recibe una dosis de vacuna tiene las defensas similares a una persona que no ha sufrido la enfermedad y que ha recibido las dos dosis de la vacuna. El objetivo es que el mayor porcentaje de población no expuesta se vacune lo antes posible. Me parece un criterio razonable.

P ¿Se alcanzarán las previsiones de vacunación para verano?

R. Escapa a mi capacidad, ojalá sea posible. Depende de muchos factores. El punto de inflexión para superar la pandemia pasa por que todos nos vacunemos lo antes posible.

P ¿Qué le diría a una persona que prefiere otra vacuna a la que le ha tocado?

R. Le diría que no hay datos científicos que le permitan tomar esa decisión, no sabemos cual es mejor o peor. Yo me vacunaría con cualquiera de las tres. Lo importante es vacunarse con la primera que nos toque.

