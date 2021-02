Estos son los efectos secundarios de las tres vacunas de coronavirus que se están administrando en España

Ahora mismo, en España se están adminsitrando tres vacunas contra el coronavirus: la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Analizamos cómo afectan los efectos secundarios de cada dosis en las personas que se la han inoculado.

Durante los últimos meses, España ha recibido más de 4 millones de dosis de coronavirus. La mayoría de estas vacunas han sido de Pfizer, 3,5 millones han sido de Pfizer, ya que fueron las primeras en administrarse.

Efectos secundarios de Pfizer

Entre los cientos de miles de personas que ya se han vacunado en España se encuentra Jorge, médico de 28 años del Hospital Infanta Sofía. "He recibido las dos dosis de la vacuna y no he tenido ningún efecto secundario", explica Jorge.

La vacuna que se ha administrado Jorge es la de Pfizer. Los posibles efectos secundarios de esta vacuna son: dolor muscular, hinchazón, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

Efectos secundarios de Moderna

Carmen es enfermera en el mismo hospital y ya ha superado la enfermedad, ha recibido la vacuna de Moderna. En España han llegado 200.000 dosis de esta vacuna.

"He notado un poco de dolor puntual en el brazo y un poco de dolor lumbar que sentí cuando pasé el coronavirus", explica Carmen.

Los posibles efectos secundarios de la vacuna de Moderna son: dolor muscular, cansancio, escalofríos, hinchazón y dolor de cabeza.

Efectos secundarios de AstraZeneca

Enrique, de 44 años, es farmacéutico y esta semana ha recibido la vacuna de AstraZeneca, han llegado a España más de 800.000 dosis de esta vacuna.

Un día después de haberla recibido ha tenido un poco de dolor de cabeza, muscular y algo de fiebre. Los efectos secundarios de esta vacuna son muy similares a los otros: dolor muscular, hinchazón, cansancio, dolor de cabeza y fiebre.

En resumen, las tres vacunas tienen prácticamente los mismos efectos secundarios y una eficacia parecida.

Puedes consultar aquí como avanza la vacunación contra el coronavirus en cada comunidad autónoma.