Las señales de radio repetitivas del espacio vienen de una localización similar y "no pueden ser una coincidencia"

¿Tratan de comunicarse con la Tierra? Podría ser el título de una nueva novela de alienígenas y extraterrestres, similar a la novela de ficción 'La guerra de los mundos' de Herbert George Wells, que relata una invasión marciana a la Tierra.

Sin embargo, los estallidos rápidos de radio (FRB) son más un avance científico que una novela de ciencia ficción. Investigadores tratan de desvelar la incógnita de los destellos de ondas de radio (FRB), uno de los mayores misterios astronómicos del que se desconoce su origen.

Un radiotelescopio del observatorio Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) ha detectado más de 1.000 fuentes de FRB hasta la fecha. Además, usando una nueva tecnología, fueron capaces de evidenciar 25 nuevas señales cósmicas FRBs repetitivas entre 2019 y 2021.

Estos fenómenos transitorios consisten en estallidos que emiten más energía en un milisegundo que el Sol en tres días. Aunque la explosiones duran milisegundos, se dan casos en los que las FRB se repiten, informa la agencia de noticias 'Europa Press'.

El científico Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics, Ziggy Pleunis, explicó a 'Universe Today' hace unos meses que no descartaba que aquellos FRB de los que solo se ha visto un estallido muestren con el tiempo "estallidos repetidos". "Es posible que todas las fuentes de ráfagas rápidas de radio acaben repitiéndose, pero que muchas fuentes no sean muy activas", añadía el investigador según recoge la agencia de noticias española.

Los FRB repetitivos y de lugares similares

Los astrónomos han descubierto que la mayoría de los FRB solo han estallado una vez, sin embargo, hay algunos que se han visto estallar varias veces, en repetidas ocasiones. El equipo de científicos asegura que provienen de "muy lejos de la Vía Láctea", pero no consiguen determinar por qué una se repiten y otras no.

"Una pista clave es que las dos poblaciones parecen tener características diferentes, como la duración de los estallidos que producen y el rango de frecuencias emitidas. Esto ha llevado al consenso de que posiblemente haya dos categorías distintas de FRB: repetidores y únicos, con diferentes orígenes", recoge la nota de prensa de Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics de la Universidad de Toronto.

"Una localización similar no pueden ser una coincidencia"

Se establecería por tanto dos diferenciaciones entre señales FRB, unas que son únicas y otras, como las 25 detectadas, que se repiten. Los científicos la engloban así y Ziggy Pleunis ha asegura que la probabilidad de que las ráfagas de radio rápidas que vengan de una localización similar no pueden ser una coincidencia.

Para ello, explican en la nota de prensa que lo ideal sería "encontrar más fuentes repetidas" para determinar su localización. "Ahora podemos calcular con precisión la probabilidad de que dos o más explosiones provenientes de lugares similares no sean solo una coincidencia", explica Pleunis.

El científico también apunta a que muchos de los FRB que aparentemente eran únicos "no se han observado el tiempo suficiente para detectar un segundo estallido de la fuente".

"Es emocionante que CHIME/FRB haya visto varios destellos desde los mismos lugares, ya que esto permite la investigación detallada de su naturaleza", dice Adaeze Ibik, estudiante de doctorado en el Departamento de Astronomía y Astrofísica David A. Dunlap de la Universidad de Toronto.

Incluso ya estarían identificado algunas galaxias asociadas a dos FRB repetitivos: "Pudimos concentrarnos en algunas de estas fuentes repetitivas y ya hemos identificado galaxias asociadas probables para dos de ellas", manifiesta Ibik.