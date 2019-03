Los animales más 'feos' del mundo, también en peligro de extinción

La UAPS se encarga de promover la conservación de aquellos animales en peligro de extinción que, por su fealdad, son olvidados. Es fácil pensar en osos panda o tigres de Bengala, pero, ¿qué pasa con otras criaturas que no comparten su belleza?

Por eso, la Sociedad de Conservación de Animales Feos ha lanzado una campaña para salvar a estas especies y animar a los jóvenes a proteger a estos animales.

Algunos famosos, como Stephen Fry o Simon Pegg ya han dado su apoyo. El objetivo es el de animar a los jóvenes a que formen parte de proyectos de conservación.

El hecho de que estos animales no sean tan fáciles de ver como un cachorro recién nacido, no significa que no necesiten ser cuidados.