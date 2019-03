Tres "looks" diferentes y versátiles con solo 100 euros

Con las segundas rebajas los descuentos son más atractivos y a veces es fácil llevarnos a casa lo que no necesitamos. Nos vamos de compras con una personal shooper, ella nos da las claves para aprovechar los precios y renovar con cabeza nuestro vestuario. Esos cien euros hay que rentabilizarlos. Nos centramos en la búsqueda de un vestido.También buscamos algo más informal, para las tardes de verano. Y por supuesto, no olvidarnos de los básicos, que siempre serán tendencia.Ahora ha pasar el examen del probador. Con muy poco dinero hemos conseguido varios looks sin salirnos del presupuesto. Comparando precios y controlando los impulsos, podemos irnos a casa con las bolsas llenas y bolsillo no tan vacío.