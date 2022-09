El curioso botín de unos ladrones cuando iban a robar una máquina tragaperras en Tenerife

Insólito robo en La Esperanza, en Tenerife. De madrugada, tres ladrones rompen la puerta de entrada y acceden al interior de una cafetería. Su objetivo 'a priori' es la recaudación de la máquina tragaperras y la máquina de cambio. Dos de ellos se emplean a golpes con ellas para llevarse la caja mientras el tercero se encarga del “goloso botín”. Entra en la cocina y sale con dos tartas, las coloca cuidadosamente en la barra del bar mientras sus compinches siguen golpeando la máquina donde está el dinero.

Cuando lo consiguen, los dos primeros salen a toda carrera por la puerta por la que entraron con las cajas del dinero, y el tercero, cuidadosamente se lleva las dos tartas, una en cada mano, eso sí con sumo precaución para que ninguna se le caiga.

El dueño de la cafetería no salía de su asombro cuando este miércoles llegó a su establecimiento y vio la puerta forzada y la máquina tragaperras rota y saqueada. Lleva tan solo dos meses abierto y no se imaginaba que podría ser objeto de un robo tan pronto. Lo que no se esperaba era que los ladrones se hubieran llevado también las tartas de la cocina. Al comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad que lo grabaron todo y que puedes ver en este vídeo, no podía dejar de reírse al ver a los ladrones llevándose sus tartas.

Sergio asegura que las tartas son caseras y las elaboran ellos mismos, dice que son el principal atractivo de su negocio. Piensa que quizás estos cacos tan golosos hayan visitado el establecimiento antes y hayan comprobado que el botín más rico no fueran solo unas cuantas monedas