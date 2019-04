Piden 20 años de prisión para el militar acusado de asesinato

20 de años de prisión solicita el Fiscal para el militar acusado de la muerte de la joven argentina Lorena Mazzeo, en Fuerteventura. El Ministerio Público cree que el acusado la dejó inconsciente y luego la arrastró hasta la ducha, donde la estranguló con el cable de la manguera, una teoría respaldada por las pruebas forenses. La defensa sigue hablando de accidente.

Hoy los forenses han dejado claro que Lorena no murió de pie, no se duchaba en el momento de su muerte y no presentaba lesiones propias de una caída, por lo que desmontan el relato del acusado y apoyan la teoría que hoy ha puesto en pie el fiscal: Félix simuló la escena en la ducha después de dejarla inconsciente en otro lugar de la casa.

A los forenses les llamó la atención el olor a limpio del baño y que todo estaba en perfecto. La chica llevaba puesto un sujetador y el resto de la ropa interior estaba en el interior de la bañera. Observaron además que tenía los ojos completamente rojos y estaba muy amoratada.

Fruto de haberle ejercido una presión muy fuerte, algo que han confirmado también los profesionales del Instituto Toxicológico de La Laguna, que han declarado que Lorena no había consumido ni alcohol, ni drogas. Ahora es el jurado el que debe enunciar su veredicto.