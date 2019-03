Lolitas canarias se reúnen para compartir gustos

No dejan nada a la improvisación. Sus estilismos están cuidados al máximo. Les gusta la feminidad, cuidarse mucho la piel, trabajarse los peinados y que sus ropas parezcan más bien de muñecas. Son Lolitas, una cultura de origen japonés que cada vez gana más adeptas en España. Aunque su nombre sea el mismo, no les gusta nada que la comparen con la Lolita del libro de Vladimir Nabokov. Sus faldas no pueden subir por encima de la rodilla y los escotes: totalmente prohibidos. Pero si sus gustos son refinados, no dejan de serlo los lugares que eligen para reunirse. Añoran épocas pasadas y solo así pueden revivirlas. Adoran lo culto, una buena novela y la música clásica. Raras o frikis para algunos, pero ellas dicen que solo así es como se sienten libres.