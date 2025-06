Una profesora DJ canaria imparte clases de inglés con una mesa de mezclas y al ritmo de música electrónica

Entramos a un aula de primaria del CEIP Tenoya en Las Palmas de Gran Canaria. Nos reciben con una mesa de mezclas, dos altavoces, un micrófono, música fuerte y niños bailando. Podría ser la fiesta de fin de curso pero es una clase de inglés. La maestra es Sol Rodríguez, una profesora de inglés que lleva a los colegios una propuesta diferente para aprender a través de la música.

"Siempre he usado la música para trasladar el inglés al alumnado pero quería llevarlo más allá a la creación y la producción musical. Crear un ambiente en donde el alumnado se sintiera cómodo porque siempre el inglés es esa asignatura del tengo vergüenza", explica Sol. Esta maestra recorre los colegios públicos de Gran Canaria ofreciendo sus particulares clases de inglés a alumnos de infantil y primaria: "Yo he ofrecido esto para que en los centros vean que en los espacios creativos se pueden hacer millones de cosas con el alumnado y con el inglés esto tiene un anclaje curricular", cuenta Sol.

La profesora coge los mandos de la mesa de mezclas y comienza a sonar música electrónica mientras ella baila y canta en inglés: "Reading es great, Reading is fun, Reading is for everyone".

Durante la primera canción los niños permanecen quietos, algo desubicados y sin hacer demasiado caso. Sol los invita a ponerse de pie y seguir el ritmo de la música, y comienza a surgir la magia. Los pequeños empiezan a bailar tímidamente y a cantar al son de la música e interactúan entre sí con varias coreografías que propone la maestra. Hasta los más tímidos se van soltando y bailan: "La música llega a todo tipo de alumnado pero hay que buscar la fórmula que haga que se despierten y se muevan. Yo suelo usar el 'house', la electrónica, porque es un género muy rico y da la oportunidad de crear con ellos", dice Sol. Los niños están encantados: "Es divertido", comentan varios de ellos. Todos coinciden en que esta clase les gusta más que las tradicionales porque pueden bailar y "no solo escribir". "Our town is a very nice town", cantan todos.

Los profesores del centro se unen a la fiesta: "Es una iniciativa fantástica, una actividad dinámica, divertida, se sale fuera de lo habitual que se hace en clase y los niños la reciben encantados", asegura Vanessa Molina, directora centro.

La ya conocida como la maestra DJ canaria ha mezclado su profesión con su pasión por la tecnología y la música, y fruto de ello nace su proyecto 'Suns Troke In Session' (golpe de Sol en sesión) con el que trata de romper con el encorsetamiento del aprendizaje tradicional: "Ellos se van contentos, se van felices, es una clase de inglés pero ellos se sienten parte del aprendizaje", explica la maestra.

En los 34 colegios de la isla donde Sol lleva su mesa de mezclas están encantados: "Están aprendiendo ingles a la vez que están haciendo dinámica de grupo, aprendiendo a trabajar en equipo", dice Vanessa Molina, directora del CEIP Tenoya. La sesión termina tras varias canciones, con el grupo de niños riendo y cantando e interactuando: "Estoy abrumada, es tan positivo... Eso es lo que me llevo, llegar a ellos" dice Sol emocionada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com