Canarias lo tendrá más difícil para buscar financiación

La agencia de calificación de riesgo Standard and Poors ha rebajado la nota que hasta ahora tenía la comunidad autónoma sobre su capacidad para devolver las deudas contraídas. Ha pasado de A positivo a A neutro. Una rebaja que dificultará el acceso a la financiación de la administración Canaria.Ahora mismo Canarias tiene una deuda que asciende al 8% de su producto interior bruto. Y dadas las circunstancias la agencia ha advertido que podría degradar aún más la calificación. Pero ¿qué criterios sigue Standar and Poors para calificar a las administraciones? Esta agencia de Reiting, tiene un sistema de calificación que va de la triple a a la D. Por lo que tener una A neutro como nota significa que todavía... Pero sí que existen más vulnerabilidades y riesgos. Pero las agencias advierten. No hay que confiarse porque la perspectiva de crecimiento económico de Canarias es negativa y Standar and Poors avisa que podría revisar a la baja esa calificación. Es decir, pasar del a neutro actual, al A negativo. Un notable raspado.