Las cinco noticias más importantes de este miércoles 3 de octubre

El Supremo mantiene la condena de cuatro años y medio para Rodrigo Rato por las 'tarjetas black'

El Tribunal Supremo distingue entre directivos y cooperadores y estipula que el delito se consuma cuando se hace uso de la tarjeta, no cuando se entrega. Rodrigo Rato no ingresará automáticamente en prisión, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel.

Torra invita a Sánchez a una reunión en la Generalitat "en las próximas semanas" y el Gobierno la rechaza

A través de una carta, el presidente de la Generalitat invita a Pedro Sánchez a una reunión para hablar del proyecto del jefe del Ejecutivo para Cataluña y del "ejercicio del derecho a la autodeterminación". El Gobierno, sin embargo, ha rechazado la reunión.

Los forenses que examinaron a Nadia aseguran que no tiene un "riesgo inminente" de muerte

En el juicio por estafa del 'caso Nadia' este miércoles le ha tocado el turno a los médicos forenses, que han contradicho la versión del padre de la menor, que este martes aseguró que la pequeña continúa en riesgo.

Muere una niña de un año tras ser olvidada por su padre dentro de un coche en Madrid

Los sanitarios practicaron a la pequeña 45 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. Fue la madre quien, al ir a buscarla a la guardería y decirle que la niña no había asistido, se la encontró en el coche.

Donald Trump niega la "vieja y aburrida" revelación de su supuesto fraude fiscal

The New York Times asegura que Trump amasó una gran parte de su fortuna gracias a prácticas fiscales fraudulentas. Sin embargo, el presidente de EEUU lo niega, y describe al artículo como "una pieza de ataque muy vieja, aburrida y contada a menudo".