El Supremo mantiene la condena de cuatro años y medio para Rodrigo Rato por las 'tarjetas black'

NO ENTRARÁ INMEDIATAMENTE EN PRISIÓN

El Tribunal Supremo distingue entre directivos y cooperadores y estipula que el delito se consuma cuando se hace uso de la tarjeta, no cuando se entrega. Rodrigo Rato no ingresará automáticamente en prisión, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel.