Las cinco noticias más importantes de este lunes 23 de julio

Casado: "La Secretaría General no podría proceder de la candidatura de Soraya por cuestiones estatutarias"

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha explicado que aunque apuesta por la integración, Soraya Sáenz de Santamaría no podría ser la secretaria general del PP por cuestiones "estatutarias". Afirma que el nombre "tiene que ser alguien que haya ido en la lista que se planteó en el Congreso y fue ratificada por el plenario".

Calvo justifica que Sánchez usara el avión oficial para ir a un concierto porque antes tuvo un acto oficial

Desde Moncloa dicen que el uso del avión oficial está justificado porque antes de asistir a un concierto, el presidente del Gobierno se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana. La oposición cree que ese encuentro fue solo una excusa para volar en avión privado al FIB.

El guardia civil de La Manada niega haber usado un móvil en prisión: "No tiene nada que ver conmigo"

Antonio Miguel Guerrero asegura ante los medios de comunicación que está "deseando hablar" aunque cree que este no es "el momento procesal oportuno". Respecto a las informaciones que apuntaban a que tenía un teléfono móvil en prisión, asegura que no es cierto y dice que no tomará medidas.

Al menos tres muertos, entre ellos el atacante, y 12 heridos en un tiroteo en Toronto

Un hombre ha abierto fuego contra la gente que disfrutaba de las terrazas en una zona de ocio de Toronto. Según la Policía, el francotirador ha muerto abatido. La zona ha sido acordonada y numerosas ambulancias y coches de Policía se encuentran en el lugar. Algunos ciudadanos atendieron a varias víctimas sobre el terreno antes de la llegada de los equipos de emergencia.

La Fiscalía pide reabrir la causa por el trasplante de hígado de Eric Abidal

La Fiscalía ha pedido al juzgado de instrucción 28 de Barcelona, que fue el que archivó el caso, reabrir la causa sobre el trasplante de hígado de Eric Abidal para determinar con exactitud la identidad del donante.