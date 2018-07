El nuevo HRT F112 completa sus primeros kilómetros en Montmeló

La escudería española HRT se puso en marcha este lunes para la temporada 2012, después de que su nuevo coche, el F112 diera sus primeras vueltas sobre el Circuit de Catalunya, en un test que servirá de mucho para la disputa de la primera carrera de la temporada en Melbourne (Australia).

De la Rosa: "A partir de aquí es nuestro trabajo intentar mejorarlo y hacerlo crecer"

Por primera vez en su historia, HRT llegará al inicio de la temporada habiendo hecho un rodaje previo. Concretamente fueron más de 10 vueltas las que dio el nuevo monoplaza para comprobar el buen funcionamiento de todos los aspectos.

En dicha prueba estuvieron presentes los dos pilotos oficiales de la escudería española, el indio Narain Karthikeyan y el español Pedro Martínez de la Rosa, que expresó su felicidad por este test. "Ha sido un día muy especial porque el coche ha dado sus primeras vueltas, Narain ha dado unas vueltas de instalación y luego varias vueltas cronometradas sin problemas", recalcó De la Rosa en unas declaraciones facilitadas por su equipo.



Además, destacó la importancia de las vueltas realizadas en Montmeló. "Esto es muy importante, puede parecer que no, pero cualquier kilometraje que haces antes de Australia es básico para comprobar que el coche ha nacido bien. A partir de aquí es nuestro trabajo intentar mejorarlo y hacerlo crecer", reconoció.



Por su parte, Karthikeyan reconoció haber tenido buenas sensaciones tras probar el F112. "Hoy hemos realizado el primer rodaje del F112 y he tenido la suerte de ser el primer piloto en probarlo. Mis primeras impresiones son buenas; definitivamente es un gran salto desde el año pasado", explicó.



"No pudimos trabajar en la puesta a punto pero todo parece funcionar correctamente y no hay grandes problemas. Todo el mundo ha trabajado muy duro y la nueva dirección ha puesto todo en su sitio en un periodo muy corto de tiempo. Han hecho un buen trabajo con el coche y estoy convencido de que es un paso adelante", confesó.



Por primera vez, HRT llega al inicio de temporada con rodaje previo

Por último, el jefe de HRT, Luis Pérez-Sala se mostró muy orgulloso por el trabajo de todo el equipo. "Hoy estoy muy satisfecho y es un día muy importante para nosotros porque hemos podido hacer algunas pruebas con el nuevo coche durante esta jornada promocional. Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los miembros de este equipo porque todos han aportado su grano de arena para que esto fuera posible. Ahora hay que centrarse en Australia porque todavía tenemos mucho por delante", argumentó.