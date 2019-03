Vídeo en exclusiva del accidente de Fernando Alonso en Montmeló

Todo empieza con un videoaficionado grabando en los test de Montmeló hasta que un buen golpe le asusta; es el impacto de un monoplaza que enseguida identifica. "¡Ha sido Alonso, está mareado!", concluye el videoaficionado.



Juanjo Domínguez le ha enseñado este material a Joaquín Verdegay, que fue miembro del Consejo Mundial de la FIA y uno de los hombres que más sabe de Fórmula 1.

La opinión de Joaquín Verdegay

"Lo raro de este accidente es que siendo levísimo tiene un piloto inconsciente. Eso te hace pensar que la pérdida de consciencia se produjo antes del accidente porque, verdaderamente, esto no es más que un restregón y los daños han sido prácticamente cosméticos. El impacto no ha sido fuerte y encima ha sido deslizando contra un muro", dice Verdegay.



"Si a mí me dicen que ha tenido una bajada de tensión o que le ha sentado mal el desayuno, pues me lo creo y me parece todo lógico. Lo que no me creo es 32G, 18G, lo del viento... Algo ha pasado. En mi opinión es evidente que la pérdida de consciencia es causa, no es efecto", concluye.