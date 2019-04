Alonso, a Herbert: "Soy campeón, tú no y por eso eres comentarista"

Tras decir Johnny Herbert que Fernando Alonso "debería colgar el casco", el asturiano no ha dudado ni un instante en contestarle. Y lo ha hecho además a la cara, en pleno directo, cuando el comentarista y ex piloto británico estaba en retransmisión para su cadena. El bicampeón se ha acercado al Herbert, le ha dado la mano, y le ha reprochado sus afirmaciones sobre su motivación.



"Yo soy campeón del mundo. Tú no lo eres, por eso has acabado de comentarista", le dijo Alonso ante las cámaras de Sky Sports.



Fernando Alonso no compite en el GP de Baréin por el accidente sufrido en Australia con Esteban Gutiérrez y por el que su McLaren-Honda acabó destrozado.