Valencia no deberá pagar indemnización por dejar la Fórmula 1

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, confirmó este miércoles en una entrevista concedida a la televisión autonómica valenciana que no deberán pagar una penalización pese a no poder cumplir el contrato firmado para organizar un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1.



La Generalitat debía pagar una indemnización cifrada en 54 millones de euros en caso de incumplimiento de contrato, pero las negociaciones entabladas con Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1, finalmente han dado su fruto y el magnate británico ha renunciado al cobro de esta cláusula.

"Las negociaciones han sido complicadas. En caso de renunciar había una penalización de dos cánones a pagar, pero tras las negociaciones no hay que pagarlo. El documento se está ultimando, pero puedo avanzar que no vamos a pagar ningún tipo de penalización económica", insistió.



"Lo que negociamos ahora es qué material que no vamos a usar sea utilizado en otros circuitos. Lo que no podemos en estos momentos es pagar absolutamente nada y me parece razonable este acuerdo y si es así lo vamos a llevar a la práctica", apostilló.

Fabra explicó que en estos momento hay otras prioridades para gastar el dinero público.



"No podemos mantener el contrato como estaba establecido porque no podemos gastar dinero dejando desatendidas otras cuestiones. Hemos priorizado", recalcó.



"Ahora la Fórmula Uno no la podemos mantener porque tenemos que pagar a los proveedores, y no puedo decirles: no puedo pagarte mientras tenemos la Fórmula Uno", aseguró.



"En estos momentos no nos podemos gastar un dinero que puede ser prescindible. No podemos mentir a los ciudadanos y tener gastos que pueden ser superfluos frente a otros que no atendemos y son imprescindibles", agregó.



Fabra lamentó que el Gobierno catalán no cumpliera el acuerdo verbal que alcanzaron en su día para alternar anualmente en Valencia y Barcelona la celebración de un Gran Premio en España.



"Las conversaciones las tenía con (Artur) Mas, pero cambiaron de criterio. Primero estaban de acuerdo y luego no. Lamento el cambio de criterio, las administraciones debemos ser leales en nuestra palabra y compromiso", destacó.



El presidente del Consell apuntó que, pese a que dejan de organizar la carrera ante las dificultades económicas que atraviesan, en las reuniones que ha mantenido con Ecclestone han dejado abiertas las puertas de cara al futuro.

"En las reuniones con Ecclestone le aclaré la dificultad que hay en estos momentos para cubrir el presupuesto, pero dejamos la puerta abierta para que el día de mañana, si las dificultades económicas son otras y con la colaboración del sector privado", informó.



"La colaboración publico-privada debe ser fundamental en el futuro porque la Administración no tiene dinero que no sea para garantizar los servicios básicos", añadió. Pese a todo, defendió la política de grandes eventos llevada a cabo en la Comunidad Valenciana y aseguró que "la fórmula ha dado ingresos".

"Hemos sido la (Comunidad) que más ha crecido en turismo. Algo hemos hecho bien. Los grandes eventos suponen un porcentaje mínimo de deuda. Dejamos la puerta abierta sabiendo los beneficios que tuvieron estos eventos para la imagen de la Comunitat", dijo.