Fernando Alonso ya ha puesto fecha a la decisión definitiva sobre su futuro

NO SABE SI SEGUIRÁ O NO EN LA FÓRMULA 1

¿Seguir o no en la Fórmula 1? Esa es la cuestión. Fernando Alonso, que acaba contrato con McLaren, sigue deshojando la margarita: "Si no encuentro un proyecto que me permita conseguirlo [su tercer Mundial de F1], buscaré opciones fuera de la Fórmula 1. Tomaré la decisión entre noviembre y diciembre".