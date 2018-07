Vettel lidera los Libres 3 de Marina Bay con Alonso séptimo y con Sainz octavo

Se acabaron los fuegos de artificio en Singapur. Ya no hay tiempo para esconderse ni para probaturas. Ni tampoco para fallar. Todo lo que pase tendrá su influencia directa para la carrera y para los puntos, y si atendemos a lo que se ha visto en las sesiones en Marina Bay el imperio del sábado que ha tenido y tiene Mercedes en 2015 puede saltar por los aires. Ferrari y Red Bull están ahí, con un enorme Sebastian Vettel que ha sido el más rápido con un 1:46.682.



En la 'Scuderia' están tan felices ante lo que puede ser su primera pole que no logran desde hace ya eones, pero no lo tendrán ni mucho menos sencillo, porque aunque los alemanes están que no se sabe si están pero esconden sus armas o directamente es que no están, los que sí están son los chicos de azul. Los Red Bull. Los que responden a los nombres de Daniil Kvyat y de Daniel Ricciardo. El primero fue el mejor de los Libres 2. El segundo tiene ritmo y además está ya acostumbrado a lidiar con las luchas por la pole.



Peligroso es el pilot australiano, que está viendo cómo la inferioridad de su motor Renault se está viendo compensada sobremanera por su gran chasis. Por un exterior esbelto que en una pista como la de Singapur, en la que acercarse a los muros y apurar en cada frenada es más importante que la velocidad punta o que la unidad de potencia. Con eso, están brillando mientras Lewis Hamilton suma ya incontables salidas de pista.



Y con eso McLaren-Honda sueña con una Q3. Lo dijeron. Dijeron que en Singapur las cosas no serían ni mucho menos como en Monza y como en Spa. Y lo cierto es que parece otro coche. Alonso está encantado con Marina Bay y con una aerodinámica que no es ni mucho menos mala. Fernando, con ese motor que suena como suena, ha sido séptimo. Séptimo. Estar entre los diez primeros de un sábado, tras el apocalipsis de Bélgica y de Italia, no solo no es una quimera sino que es una realidad.



Más complicado será que Jenson Button logre equipararse al asturiano en clasificación, pues la diferencia entre uno y otro es bastante grande. Entre ellos están, por ejemplo, los dos Toro Rosso. Está Carlos Sainz, que también tiene opciones de Q3 y de estar junto a Fernando formando doblete español entre los mejores del sábado. Tras el pinchazo de los Libres 2, y después de haber dañado su fondo plano, el madrileño ya está ahí.



Se presenta una clasificación espectacular, posiblemente la más espectacular del año por la indefinición que hay en las primeras plazas. Seis coches, seis pilotos. Tres equipos. Tres motoristas. Todos optan a la pole. Todos optan a copar la primera línea de la pista de Marina Bay. De una pista que puede suponer el debut, tras muchas decepciones, de McLaren-Honda en una Q3 de 2015.