Sainz: "Era una Q3 fácil, una pena que siempre tenga que pasar algo"

UNDÉCIMO EN LA CLASIFICACIÓN DE JAPÓN

Carlos Sainz no pudo pasar la Q2 del GP de Japón y de nuevo no fue por un error suyo. En esta ocasión fueron los neumáticos, neumáticos nuevos, que según dijo el madrileño le hicieron tener innumerables vibraciones. "Era para salir entre los nueve primeros. Me da mucha rabia que haya pasado esto. Puede ser un buen día de carrera, dicen que puede haber lluvia y no me importaría tener una carrera movida", dijo el de Toro Rosso.