Kvyat marca el mejor crono de los Libres 2 de Singapur con Alonso octavo y Sainz 15º

Va a ser que el todopoderoso motor Mercedes no se encuentra cómodo en Marina Bay. O al menos no tan cómodo como si se encuentra en otros muchos lugares. Los plateados han caído en los Libres 2 y no solo no han marcado el mejor crono sino que tampoco han tenido la mejor tanda larga de la parrilla. El más rápido, y cargando un motor Renault consigo, Daniil Kvyat, que muestra que este GP de Singapur promete ser una prueba especial.



Y es que el Red Bull, que no había apenas mostrado el hocico durante toda la temporada, es posiblemente el equipo más fuerte de todos cuantos se dan cita en la prueba nocturna. La tanda larga de Daniel Ricciardo ha sido la mejor, con unos tiempos estables y manteniendo bien sus gomas. Mercedes no se ha acercado a ellos, y Ferrari sí que lo ha hecho pero el propio Marc Gené ha reconocido que a una vuelta están por detrás.



COn este panorama se abre una baraja de opciones en la que aparece Fernando Alonso. Aparece porque le gusta Marina Bay y porque cuando no hay rectas se muestra el poder del McLaren-Honda. Cuando hay curvas, cuando hay mucho giro, el monoplaza se 'estira'. El asturiano ha sido octavo, a ocho décimas de Kvyat... y a menos de dos de Nico Rosberg. La Q3 aparece, ahora sí que sí, como una opción real para los de Wokin.



Al menos claro cuando quien está sentado en el coche es Fernando. Button sigue perdido por la zona de abajo y con más sudor del que se preveía ha sido 14º, a casi un segundo de su compañero de equipo. Excesiva diferencia, así que o bien ha tenido un problema o bien su vuelta no ha sido ni mucho menos brillante.



Lo imsmo se puede decir de Carlos Sainz, que ha terminado justo tras Jenson y con una diferencia de seis décimas con respecto a Max Verstappen. El madrileño bien ha podido dañar su coche tras un reventón de neumático después de darse un pequeño golpe con los muros. Aunque para golpe el que se ha dado Will Stevens, que dejo a Manor sin casi presencia en los Libres 2 de no ser porque Rossi apareció de nuevo a escena a falta de 20 minutos.



Parece ser que en Marina Bay sí va a haber pelea, y no sólo entre los dos Mercedes. Red Bull se ha metido de lleno en la lucha y además Ferrari parece estar por delante de los plateados. Además, Fernando Alonso y McLaren tienen opciones serias de entrar, por fin, en una Q3 esta temporada.