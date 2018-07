Rosberg manda en los Libres 3 de Suzuka con Sainz 10º y Alonso 16º

Y por fin, tras dos sesiones de ensayos en mojado, los monoplazas pudieron cargar gomas de seco en los Libres 3. Por fin pudieron hacer algo que les puede valer para clasificación y carrera. Por fin vimos coche tras coche rodar vuelta tras vuelta en Suzuka, y por fin hemos salido de dudas. Los Mercedes están de vuelta tras el 'sustillo' de Singapur y Nico Rosberg ha comandado los Libres 3 de Japón con un crono de 1:33.995.



El alemán ha sido el más rápido y le ha mandado a Lewis Hamilton el mensaje claro de que aún no ha dicho su última palabra en el Mundial, claro que también hay que reconocer que el británico se encontró con Pérez en su mejor vuelta y perdió buenas décimas. Eso sí, la noticia no es que uno esté por delante del otro, la noticia es que Mercedes está igual de fuerte que antes de Marina Bay.



Mientras los plateados sonríen, los que tienen menos motivos para esbozar una sonrisa son los de Ferrari. No han estado ni mucho menos tan excelsos como en Singapur y ni Raikkonen ni Vettel han podido plantar batalla. De hecho, ni siquiera son ellos los máximos aspirantes a batir a Mercedes, pues Red Bull va como un tiro. Ricciardo ha estado a medio segundo de Rosberg y no se sabe nada del ritmo de Kvyat, ya que el ruso perdió sus mejores vueltas por salirse de la trazada.



Alonso, con dudas

Justo eso le pasó a Fernando Alonso. Cuando mejor estaba rodando el asturiano, dentro de las opciones de McLaren-Honda claro, se salió del asfalto y no pudo mejorar su vuelta. Al final, 16º. Button fue 12º, aunque él tuvo problemas, sí, problemas, cosa rara en un McLaren esta temporada. No fue mecánico, fue en su fondo plano, que hicieron que tuviera que bajarse del monoplaza antes de que terminara la sesión.



En cuanto a Sainz, estará en la lucha por entrar en Q3. Ha sido décimo y bien pudo estar más arriba de no ser porque en el segundo sector tuvo una pequeña salida de pista que le hizo perder valiosas décimas. Eso lo recuperó en el tercero, pero no fue bastante para batir a Max Verstappen. Siete décimas de diferencia hubo entre uno y otro, lo que quiere decir que el Toro Rosso número 55 aún tiene más que dar.