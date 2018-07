Rosberg reconquista la pole para Mercedes en Japón con Sainz 11º y Alonso 13º

Un espejismo fue para Ferrari y para Sebastian Vettel la pole de Singapur. En Japón, en una pista más normal y acorde con las buenas virtudes del Mercedes, los plateados han sido los más rápidos y no han tenido apenas rival salvo los Williams. Sin embargo, esta vez no es Hamilton el que primero verá apagarse el semáforo, y es que ha sido Nico Rosberg el hombre más rápido del sábado en Suzuka seguido de Lewis y de Valtteri Bottas.

No hubo más que un duelo entre ambos en Q3. Ahí fue donde se deshizo el empate que tenían, pues Hamilton derrotó a Rosberg en Q1 y Rosberg hizo lo propio con Hamilton en Q2. Nico hizo una mejor vuelta que su compañero en su primer envite por la pole y ahí acabó todo. Acabó porque cuando los dos estaban ya frente a frente un brutal accidente de Daniil Kvyat a falta de 35 segundos, que terminó sin consecuencias para el piloto, originó una bandera roja que supuso el final de la clasificación.



Nadie fue capaz de hacer frente a los plateados. Ni Ferrari, ni Red Bull, ni nadie. Los italianos desaparecieron tras su exhibición de Singapur, e incluso Kimi Raikkonen se vino abajo en la Q3 y volvió a caer frente a Sebastian Vettel. Y los de las bebidas energéticas demostraron que lo de los Libres 3 fue un completo espejismo y no estuvieron en clasificación. Ante eso, tan solo los Williams, que han dado un paso adelante, parecían poder asomarse al renacido imperio Mercedes.



McLaren-Honda, ni con lo máximo de Alonso

Tienen el mejor motor, un motor que está a años luz de lo que ahora pueden ofrecer en Honda. El McLaren deambula por todas las pitas en las que hay que correr mínimamente y Suzuka, casa del motorista japonés, no fue una excepción. Ni estar frente a su público ha provocado cambio alguno y Jenson Button cayó en Q1. Alonso pasó, pero pasó gastando de nuevo dos juegos de neumático blando y también gracias a una bandera amarilla de Verstappen en el segundo sector que finiquitó los primeros 18 minutos de clasificación.



En Q2 salió una vez y no pudo hacer demasiado. No da para más, hay que aceptarlo, como él lo ha aceptado ya, y esperar a ver si las cosas cambian para el 2016 aunque los milagros no existan o no se den de forma muy frecuente. Están muy lejos, excesivamente lejos. Y a tanta distancia lo más que se puede es equipararse a la clase media e intentar ponerse al nivel de Lotus, o Renault, y de otros como Force India.



Sainz se queda sin Q3 por los Pirelli

Precisamente los galos, de momento solo motoristas, se quedaron sin más representación que Red Bull en la Q3. Verstappen se quedó parado nada más empezar, y Sainz no pudo poner su coche número 55 entre los diez mejores. No fue su culpa, otra vez no fue su culpa. Fueron los neumáticos, nuevos neumáticos, que sin bloqueo alguno hicieron que Carlos tuviera multitud de vibraciones que le impidieron mejorar su vuelta en Q2. Ganará un puesto por la sanción a Hulkenberg y saldrá 11º, por la zona limpia.



Siempre le tiene que pasar algo. Como algo pasó en Singapur para que Mercedes cayera de la manera en la que cayó. Pero ya hay tranquilidad en los alemanes, tal y como dijo Niki Lauda antes de la clasificación. Todo ha vuelto a la normalidad, para bien suyo y para mal para aquellos que buscaran igualdad en las carreras que quedan de aquí al final. Rosberg tiene la pole de Japón, Hamilton es segundo, tras ellos un mundo y después ya Valtteri Bottas.