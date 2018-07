Hamilton enfila el Mundial al ganar en Suzuka con Sainz 10º y Alonso 11º

"Es vergonzoso. Es un motor de GP2. Un motor de GP2". Eso escucharon en Honda. Esas fueron las palabras que el motorista nipón, considerado un dios en su país, tuvo que escuchar en Japón. Eso fue lo que les dijo por radio Fernando Alonso, después de que todo coche que rodaba tras él le fuera adelantando tras hacer de nuevo una buena salida. Se acabó la paciencia. Se acabó el estar poniendo buena cara mientras Mercedes vuelve a lo más alto y mientras Hamilton, con su triunfo en Suzuka, pone muy de cara el Mundial 2015.



Y es que el asturiano ha dicho basta. Lo ha dicho en caliente sí, pero lo ha dicho bien claro. Con sus palabras, ha hecho notar a su propio equipo, a un equipo que se puede decir que corría en casa, su tremendo malestar. Porque de nuevo ganó varias posiciones en un gran arranque, en el que llegó a rodar noveno. Y porque de nuevo, como dijo él, volvió a ser "frustrante". Lo fue porque otra vez era una tortuga. Porque otra vez no podía ni atacar ni defenderse de los ataques de sus rivales.



Primero fue Carlos Sainz, que tras rodar varias vueltas tras Fernando le pasó y en cuanto se libró de él le sacó una distancia más que considerable. Y luego fue llegando el resto. Los Sauber, Max Verstappen... y si Daniil Kvyat no pudo con él fue porque su Red Bull tenía grandes problemas. Su McLaren-Honda apenas era un obstáculo para los demás. Fernando tiene razón, parece un coche de otra categoría. Una categoría inferior.



Hamilton cerca el tricampeonato

Superior parece el Mercedes. Después del pinchazo en Marina Bay otra vez están arriba. Otra vez han vuelto a lo más alto. Y otra vez Rosberg ha dejado claro que aunque es muy bueno Lewis Hamilton es mucho mejor. Ni la pole ha hecho que el alemán sonría en Japón. No lo ha hecho porque en la primera vuelta no solo había perdido su liderazgo sino que incluso rodaba cuarto. Le pasaron Vettel y Bottas, tras una salida en la que se fue por fuera de pista para evitar tocarse con su compañero. Agresivo estuvo el británico. Su agresividad tuvo recompensa.



Podía haber tenido mayor recompensa, pero Nico se rehizo y pasó a Bottas y a Vettel, a este último en el segundo paso por boxes. Sólo ha perdido ocho puntos con Lewis, y ha ganado un poco más de ventaja con respecto a Sebastian en la lucha por la segunda plaza del Mundial. Parece cada vez más claro que Hamilton, viendo el nivel de su Mercedes y el que él mismo está teniendo en cada carrera, tiene el tricampeonato a punto.

Sainz puntúa pero acaba 'tocado'

Verstappen o Sainz también podrían ser de los que en el futuro levanten algún título. Otra vez su batalla ha sido de las mejores, y eso que Max salía muy, muy lejos con respecto a Carlos. El madrileño pasó del cielo al sufrimiento por un error de pilotaje a la entrada de boxes. Se comió un bolardo, y dejó su alerón delantero destrozado y a su equipo sin tiempo para tener un repuesto a tiempo. Su compañero, y rival, se acercó y al final le terminó pasando cuando entró Carlos algo pasado de frenada.



Menudo duelo que mantienen ambos. Un duelo que en McLaren no ha existido en Suzuka porque Alonso, a pesar de llevar lo que lleva, hizo un milagro y unos buenos cronos en el vuelta a vuelta para terminar 11. Rozando los puntos. Con eso. Con un coche lento pero con el que de nuevo está mostrando ser superior a su compañero. Aún así, aún con la gran carrera que hizo, su "motor de GP2" no da para más. Mientras en Honda se preparan y sufren, en Mercedes se felicitan unos a otros por la gran máquina que han construido.