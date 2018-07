Rosberg arrebata a Hamilton la pole de Rusia con Alonso 19º y Merhi 18º

A ciegas iban todos a la clasificación de Rusia. Bueno, todos no. Los Mercedes lo tenían totalmente claro. Tenían claro que eran superiores, que eran mejores al resto como suele ser habitual en cada Gran Premio salvo honrosas excepciones. En cuanto el semáforo se puso en verde en Q1, las dos flechas de plata dominaron de principio a fin en Sochi para que finalmente fuera Nico Rosberg el que se impusiera a un fallón Hamilton.



Todo fue responsabilidad de Lewis. El británico no sólo perdió el duelo con Nico en el primer intento de Q3, sino que en el segundo falló estrepitosamente. Y por partida doble. En primer lugar, por salirse de pista cuando iba en vuelta lanzada. Y en segundo, porque ese fallo hizo que no tuviera tiempo para otro intento. Su paso por boxes, para cargar gasolina, hizo que no pudiera cruzar por meta antes de que ondeara la bandera a cuadros.



Nico estaba tan feliz. Sin presión, sin nervios. Sin tensión. Sin tener que esperar hasta el último instante para ver si tenía algo que celebrar o si por contra era Lewis el que alzaba los brazos al cielo. Esta vez sí, esta vez Rosberg manejó mejor la situación que su compañero y fue él quien sale triunfante del duelo cara a cara que ambos mantienen desde hace año y medio. Será él quien salga desde la pole, y si consigue que su coche sea el primero que entre por meta en carrera aún podría haber Mundial.



Todo depende del resultado de Hamilton. Y el resultado de Hamilton depende de que a su monoplaza le pase algo más que del resto del mundo de la F1. La distancia que separa a los Mercedes del resto de equipos es sideral. Entre el medio segundo y el segundo entero es lo que tienen ambos coches con los demás. El tercero en discordia es Bottas, que batió en batalla a los dos Ferrari mientras Massa caía sin explicación posible en Q2.



Mal Gran Premio para los españoles

Ahí ya no estaba Alonso, que se marchó a primeras de cambio mientras Button pasaba el corte. Fernando tampoco tenía mucho aliciente para pasar de ronda, pues hiciera lo que hiciera la penalización de 35 posiciones hacía inviable toda posición que no sea la última de la parrilla. La 19 será, pues con Sainz en el hospital y sin tomar parte de la clasificación, si llega para la carrera, tomará partido de la misma desde atrás del todo.



Serán los tres españoles, si Carlos finalmente corre, los que copen las plazas finales de Sochi. Roberto Merhi no pudo superar a Will Stevens, aunque al igual que Alonso hubiera dado lo mismo que lo hubiera hecho pues él también tiene sanción por cambiar el motor de su Manor. No está siendo un buen Gran Premio para los nuestros, aunque aún queda la carrera y la mejor noticia posible es que Sainz está bien tras su brutal accidente en los Libres 3.



Rosberg, con la ventaja de la pole

Así pues ya toca competir por los puntos en Rusia. Rosberg y Hamilton vuelven a medirse con la diferencia de que en esta ocasió nes Nico el que parte con la ventaja de ser el hombre de la pole. Lewis eso sí tiene consigo ser el líder del Mundial, lo que da tranquilidad de cara a las citas que faltan para que termine el campeonato. Alonso, por su parte, no puede hacer otra cosa que mejorar salvo que su McLaren-Honda falle y vuelva al garaje antes de tiempo.