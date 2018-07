Sainz: "Todo perfecto, pensando en cómo convencer a los médicos para correr en Rusia"

CARLOS YA PIENSA EN COMPETIR EN SOCHI

Carlos Sainz sólo tiene en mente subirse al Toro Rosso en Sochi para competir en carrera. A pesar del brutal accidente sufrido en los Libres 3, y de ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano, el piloto ha tranquilizado a todos vía Twitter y dice que quiere correr: "Todo está O.K., no hay nada de lo que preocuparse. Pensando en cómo convencer a los médicos para que me dejen correr".