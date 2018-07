Fernando Alonso: "El Gran Premio de México es un desafío para nuestro motor"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha explicado que el Gran Premio de México supone un "desafío" para las mejoras en el MP4-30, las cuales van en "una buena dirección de cara a la próxima temporada", al tiempo que ha reconocido que espera un buen espectáculo y seguir disfrutando como hiciera en Austin.

"El equipo está haciendo un buen trabajo. Todos empujan para mejorar y las piezas que traemos para cada carrera dan el resultado que esperábamos. Esa es una buena dirección para el equipo en un año a veces frustrante", señaló en la rueda de prensa previa a la cita mexicana.



"Seguimos todos unidos en la misma dirección y estamos mejorando alguno de los problemas que hemos tenido de cara a la próxima temporada.Cuando el circuito se adapta un poco más nos sentimos más competitivos", añadió recordando la buena carrera el pasado domingo en Austin.

Alonso pudo terminar undécimo una carrera en la que estuvo peleando incluso por ser quinto, algo que le impidió un problema eléctrico.



"En Austin fue la mejor carrera de la temporada. Durante nueve vueltas fui más rápido que Hamilton y eso no ha pasado en año y medio. Me divertí mucho en carrera, fue una sensación distinta comparada con el resto de la temporada", apuntó.

Confia en el equipo para el año que viene

"Algunos fallos de rendimiento que tenemos son problemas fundamentales que deberían ser más fáciles de resolver. Este rendimiento no es gratis pero es verdad que todos vamos a trabajar y a hacer un esfuerzo extra. Estamos seguros de que el año que viene seremos más competitivos pero somos realistas. En un año no se puede hacer magia en la Fórmula 1 y de un año para otro no se puede luchar por el Campeonato", añadió.

En cuanto a México, Alonso reconoció que el atractivo Autódromo Hermanos Rodríguez será un "desafío" para esas mejoras.



"En el simulador parece interesante, con partes muy distintas, con rectas más y menos rápidas y ese final delante de tanto público. Es un desafío para los motores y para la puesta a punto de los coches. Esperamos dar un buen espectáculo. La gente vive aquí mucho la F1 y con 'Checo' teniendo una buena carrera espero que vivamos un fin de semana perfecto", indicó.



"La atmósfera va a ser genial. Tenemos que disfrutarlo. Cómo va a ser la carrera es imposible de predecir. Debemos esperar. Son condiciones distintas, deberíamos ocuparnos de preparar esta carrera antes que otras por la altitud pero con estos coches debería ir bastante bien", finalizó.