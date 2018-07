Sainz se luce con un quinto puesto en la pole de Rosberg en Montmeló

Tiene 20 años, es un debutante y pilota un Toro Rosso. Ese es el presente de Carlos Sainz en la F1. El presente de un chaval que lleva cuatro carreras y cinco clasificaciones en la máxima competición de monoplazas del mundo. El hoy de un madrileño que ni sabía si se iba a poder subir a un coche esta temporada hace seis meses. El ahora de alguien que quiere ser grande, que busca ser campeón del mundo y que celebra, a buen seguro, su quinto puesto en la clasificación del GP de España.



Sí, la pole fue para Rosberg por delante de Hamilton, pero es él el auténtico protagonista. Es él quien más aplausos se ha llevado por parte del respetable en Montmeló. Primero por correr en casa, por correr en España, por ser la primera vez que se sube a un F1 en una prueba oficial en la Península. Y segundo porque lo de este chico es un escándalo. Con un motor Renault, con un coche que a priori no debería estar donde él lo está poniendo, con 20 años y siendo un debutante se está codeando con campeones del mundo.



Con esos a los que hace un año vería y veía por la televisión. Con esos con los que soñaba con competir. Con esos con los que ya no sueña. Con los que habla, con los que vive y con los que, con un Toro Rosso, pelea. A los que planta cara, lleven un Ferrari, lleven un Williams o lleven un Red Bull. Porque sólo los dos Mercedes, los imbatibles Mercedes, Vettel y Bottas quedaron por delante en Q3. Porque dejó tras él a sus 'hermanos mayores', Kvyat y Ricciardo, y a todo un Raikkonen.



Porque a él, a Carlos, no le importan o no parecen importarle los títulos cuando se sube al coche. No le importa o no parece importarle que otro lleve una unidad de potencia alemana, italiana o japonesa. Él se centra en él, en aprender, en crecer y en disfrutar. En demostrarse a sí mismo, a su equipo y a los que confían en él que su habilidad con el volante es digna de tener en cuenta. Y para demostrar a aquellos que no confiaron en él, y que preferían a otros en su asiento, que errar, como erraron ellos en su desconfianza, es humano.



Rosberg evita el cinco de cinco de Hamilton

Y es que con 20 años eclipsó la batalla por la pole. Con un Toro Rosso eclipsó a los dos Mercedes. No por poder luchar con ellos, eso es imposible para el 95% de los coches de la parrilla. Incluso aún habiendo 'novedad' en su competición, pues por primera vez en cinco carreras no es Hamilton sino Rosberg quien copa la primera posición de salida en un Gran Premio.



Por primera vez el alemán ha batido al británico en una clasificación en este 2015. Qué bien le vendrá para su a buen seguro baja moral tras ver que no, que por más que hacía no podía con el bicampeón. Las tornas se han cambiado en Montmeló, y esta vez ha sido Hamilton el que ha estado más bajo en su nivel de lo que venía exhibiendo, sobre todo en Q3. A falta de cuatro minutos Nico tenía la pole, y ni siquiera pudo Lewis mejorarle en su segundo intento.



McLaren-Honda, luces y sombras

No estuvo en esa lucha el equipo McLaren-Honda, que esboza eso sí una sonrisa por haber sido capaces de meter en Q2 y por primera vez en este 2015 a sus dos coches. Con problemas eso sí, pues Alonso y Button estuvieron al borde del abismo en la primera ronda clasificatoria. Sufriendo pasaron, pero no pudieron hacer nada para estar entre los diez mejores de un sábado.



Eso sí, aunque aún les queda mucho camino por andar, lo cierto es que quién iba a pensar que han pasado menos de dos meses desde Australia. Que han pasado menos de 60 días desde que se hiciera el ridículo en Melbourne a pensar en poder estar en Q3. Que se ha pasado de ser último y de sólo superar a Manor a que Fernando sea 13º y Jenson 14º. Los puntos eso sí son posibles.



Una carrera para soñar

Queda pues lo mejor del fin de semana. Queda ver si los dos McLaren-Honda, o al menos uno, suma los primeros puntos para un equipo que poco a poco va hacia arriba. Queda ver si Merhi es capaz de quedar por delante de Stevens en la lucha por abajo, y queda ver hasta dónde es capaz de llegar un Carlos Sainz que parece no encontrar límites. Y mientras, Rosberg contra Hamilton bajo la atenta mirada de Sebastian Vettel.