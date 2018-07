Alonso termina 14º y Sainz décimo con Rosberg como el más rápido de los Libres 3 de Montmeló

Se acabaron las pruebas sobre el asfalto de Montmeló. Los Libres 3 del GP de España han tocado a su fin con la última hora de ensayos y parece ser que era verdad. Parece ser que sí, que esta vez sí, McLaren-Honda ha mejorado lo suficiente para pelear por entrar en Q3. Debido al tráfico, Alonso ha terminado 14º y Button undécimo con Rosberg líder gracias a su 1:26.021.



A poco más de segundo y medio ha estado de hecho el asturiano de Nico Rosberg con el neumático más duro que Pirelli ha llevado a Barcelona. El bicampeón, esta vez sí, pudo sacar lo mejor del McLaren-Honda tras unos Libres 2 en los que tuvo problemas con las baterías. Por encima de equipos que hasta hace no mucho estaban delante, en una zona media que tienen como objetivo.



Con la goma blanda, esa que luce el color blanco en el neumático, no han destacado ni él ni Jenson Button. El motivo no ha sido tanto el coche como el excesivo tráfico que se han encontrado. Muchos han esperado hasta el final para colocar estas ruedas, tantos lo han hecho que por momentos el asfalto de Montmeló parecía más propio de una salida de carrera que de unos Libres 3.



Los favoritos para la pole, los que deben pelear por estar en la primera línea de parrilla, no esperaron hasta que quedaban cuatro minutos para salir. Tras la derrapada de Hamilton que le dejó sin neumático duro, con los blandos se le vio más 'calmado' y no sólo cedió ante Nico Rosberg, que fue el mejor de la última sesión, sino que tampoco pudo batir a Sebastian Vettel, máximo perseguidor de su compatriota alemán.

A buen seguro le habrá venido bien a Rosberg, para su minada confianza este 2015, el verse por delante de Lewis justo antes de que dé comienzo la clasificación, pero a saber si el británico tiene guardadas unas décimas para cuando toque el momento de dar el máximo. Deberán hacerlo tanto uno como otro, pues los dos Ferrari están apretando, y de no ser por el problema de set up de Raikkonen a saber dónde habrían estado ambos.

Décimo acabó Carlos Sainz, a seis décimas de un Max Verstappen que llevó la voz cantante en Toro Rosso. Los de Faenza están tremendamente fuertes en Montmeló y de nuevo están poniendo en apuros a sus 'jefes' de Red Bull. Daniil Kvyat terminó noveno y Ricciardo sexto, delante de un Massa con un Williams que puede dar guerra en esta clasificación. Cerrando la lista, los dos Manor, con Roberto Merhi en última posición.