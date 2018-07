Merhi: "He sido consistentemente lento"

Bastante enfadado terminó Roberto Merhi con su actuación y con el rendimiento del Manor. El de Castellón terminó en Baréin a una distancia más que considerable de su compañero de equipo y se quejó del comportanmiento que tuvo su monoplaza durante toda la prueba, en especial con la degradación de los neumáticos.



Y es que castellonense no estaba para sonreír tras las 57 vueltas de Sakhir: "El coche no traccionó nada. Se me quedaba sin goma incluso cuando no forzaba y me falta velocidad punta. En cuanto intento tirar es fácil hacer un error. He sido consistentemente lento, así no es una buena forma de continuar. En cuanto pasan un par de vueltas el neumático dice adiós".



Roberto Merhi tiene esperanzas de poder estar en Barcelona: "Espero correr en Montmeló".