Hamilton gana la carrera de Baréin a pesar de Raikkonen con Alonso undécimo

Cómo debieron sufrir en Mercedes en Sakhir. Cómo debieron sudar los hombres de plata en la noche de Baréin cuando vieron primero a Vettel superar a Rosberg en la salida y cuando al final Raikkonen apretó con las gomas blandas nuevas a los hasta hace nada imbatibles Nico y Lewis. Décima a décima, enervó al alemán y dejó a los teutones sin doblete. Décima a décima, se subió al segundo lugar de un podio comandado por Hamilton y completado por Rosberg.



Un segundo lugar eso sí que sabe a victoria a buen seguro para Ferrari y para un piloto que hacía eones que no disfrutaba del champán del cajón de un gran premio. Nada más y nada menos que 26 carreras llevaba sin podios. Muchas, demasiadas. Y con dos o tres vueltas más la victoria era suya, pues si Hamilton se colgó el oro fue porque no Sakhir no hubo un giro 58.



El propio Toto Wolff lo ha dicho, reportando problemas en los frenos en ambos Mercedes. Normal viendo lo exigente que es Baréin. Y más normal con lo agresivo que se mostró Nico Rosberg, que de no ser por su error final saliéndose de pista por los frenos cuando Raikkonen atacaba y por unos fallos estratégicos habría sido protagonista positivo por sus adelantamientos a los Ferrari. A Vettel, tres, aunque el último más por un error de Seb.



Hamilton no comete errores. Ninguno. Conduce con la seguridad de quien se sabe campeón del mundo. De quien sabe que es el rival a batir por los otros 19 pilotos y con la confianza que da ver que en cada carrera va aumentando la distancia con quien se supone su mayor rival. Cada vez tiene más desmoralizado a Rosberg, pero cada vez Ferrari está más cerca de ellos. De él. Cada vez tienen la victoria más a su alcance.



Gran undécimo de Alonso

Y mientras, alejados todavía de esas peleas en ritmo y en estrategia, encontramos a McLaren-Honda. Volvieron a terminar la carrera, al menos lo hicieron con el único coche que la comenzó. Jenson Button ha completado su fin de semana para olvidar con la imposibilidad de dar ni una sola vuelta en Sakhir por una "avería irreparable" según Boullier y por el "gran riesgo de abandono", tomando las palabras de Ron Dennis.



Así que Fernando Alonso, como Button en Australia, se encontró 'solo ante el peligro'. Ante los peligros más bien. Primero por una salida complicada en una zona más complicada todavía. En medio del pelotón, contra todos y contra un motor que tiene una carencia de potencia enorme. Con todo, le dio para mantener una bonita pelea con Raikkonen... por desdoblarse. Las batallas reales eran otras.



Eran con Hulkenberg y con Nasr. Y por la undécima posición ante la lejanía de Kvyat. Cada vez más cerca de los puntos eso sí, pero eso no quita que sea preocupante ver cómo comparado con los motores Ferrari y Mercedes el Honda del McLaren apenas tira. Cómo la unidad de potencia nipona, en recta y en velocidad punta, no puede con Force India y Sauber. Tiempo al tiempo, por cuatro segundos no logró su primer punto.



Sainz y Verstappen abandonan

No estuvo en esas pujas Carlos Sainz. Ni en esa ni en casi ninguna, porque el madrileño no pudo concluir la prueba tras su segunda parada. El Toro Rosso, con la goma dura, no funcionó en Sakhir. Y cuando volvió a poner la blanda algo notó el madrileño en su coche pues lo paró en seco. Max Verstappen tampoco acabó en el fin de semana más aciago para los de Faenza.



Tres semanas de parón y rumbo a Barcelona. Fecha marcada con una 'X' en el calendario de McLaren-Honda para el devenir del equipo y de sus dos pilotos, para saber hasta dónde pueden llegar y para ver si es cierto eso que dijo Ron Dennis de que iban a dar un paso adelante. Fernando Alonso va asomando el morro plateado de su monoplaza en zonas de puntos, pero hace falta más. Hace falta mucho más para el objetivo que se marcaron: batir a Mercedes.