Hamilton: "Busco conquistar mi tercer Mundial"

Cuatro carreras llevamos en 2015 y Lewis Hamilton suma tres victorias. Nada más y nada menos que el 75% de eficacia lleva un piloto que está abriendo una brecha más que considerable con sus perseguidores en un inicio de Mundial en el que es dominador absoluto. Su último triunfo, en Baréin, donde salvo en las últimas vueltas, y por un problema en los frenos, apenas tuvo oposición.



Y es que Lews tiene claro cuál es su objetivo: "Busco conquistar mi tercer Mundial. Ha estado bien la carrera, fue un buen día en la 'oficina', aunque los Ferrari han ido bastante rápidos".



Hamilton advierte de que en Mercedes no están ni mucho menos relajados: "Parece que estamos haciendo un buen trabajo. Siempre he tenido ritmo y el control de la carrera. Recuerdo que en la curva 13 he pensado que amo a este coche. Tuvimos algún problema con los frenos, que entraron en modo 'fault'. No empujé porque quería llevar el coche a meta".



Ahora toca descansar, como el bicampeón reconoce: "Tengo ganas de estar con Roscoe y de pasear por la playa".