Rosberg: "Perdí los frenos y me costó la posición con Raikkonen"

Mal empezó, bien continuó y peor acabó Nico Rosberg en Baréin. Tras una mala salida que le costó perder el puesto con Raikkonen, el alemán dejó unas buenas pasadas a los Ferrari mostrando una inesperada agresividad para terminar teniendo problemas en los frenos y cediendo su segunda plaza ante Kimi a falta de tres vueltas. Cada vez la distancia que le separa de Hamilton en la lucha por el Mundial es mayor.



Rosberg admite que fue una carrera irregular en su desarrollo: "Todo ha estado relativamente bien. Me ha gustado adelantar a los coches rojos de Ferrari y luego intenté coger a Hamilton pero no lo logré. Al final perdí los frenos y me costó la posición con Kimi Raikkonen"