Merhi: "El resultado parece que está muy mal, pero no lo es tanto"

Roberto Merhi saldrá 19º en el GP de Baréin: "El coche iba mucho mejor que ayer. Creo que el resultado parece que está muy mal, pero no es tan malo porque no he podido hacer una vuelta muy buena, así que esperemos que mañana vaya mejor en carrera". El español se ha visto superado por su compañero en Manor, Will Stevens.



Sobre sus aspiraciones de cara a carrera: "Que se quede este frío, que no haga calor y que las ruedas duren un poco. Ayer en las tandas largas no fue mal el coche, así que esperemos que vaya bien", dice el castellonense.