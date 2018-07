McLaren se asoma a tiempos de Q2 con Hamilton líder en los Libres 3 de Baréin

Ya no hay tiempo para más pruebas. La noche cae sobre Sakhir y con ella no sólo llega la Luna, sino también la hora de la clasificación del GP de Baréin. Los Libres 3 han concluido, todos han hecho ya sus últimas probaturas y en los 60 minutos de la tercera sesión y ojo porque hay pelea.Y es que Sebastian Vettel ha quedado segundo entre los dos Mercedes, y a 63 milésimas del 1:34.599 de Lewis Hamilton.



Ferrari va asomando el morro con cada vez más fuerza. Los dos coches de la 'Scuderia' han comandado los Libres 3 durante gran parte de la sesión y con los neumáticos más duros han sido los mejores. Raikkonen estuvo por delante de su compañero, pero Vettel tampoco estuvo a una excesiva distancia con apenas tres décimas de diferencia. Buen trabajo están haciendo en Maranello. Buena labor han hecho de puesta a punto en Baréin.



Tan buena labor que Sebastian se ha quedado a 69 milésimas del crono marcado por Lewis Hamilton y ya se meten de lleno en la lucha por la pole. Parece mentira, pero están ahí. Ya no sólo en carrera, sino también a una vuelta. Ni la mejora de más de dos segundos con la goma blanda pudo separar a los plateados de un Ferrari que se está poniendo 'pesadete' para bien de la emoción del Mundial.



McLaren prepara su abordaje a la Q2

Algo más lejos, bastante más lejos más bien, están los dos McLaren-Honda. Al menos esta vez no hubo que lamentar otro adiós prematuro de Jenson Button, que se dedicó a probar lo que no pudo probar en los dos primeros Libres y a rodar los kilómetros que le faltaron el viernes. Bastantes correcciones hizo el británico, en gran parte por el viento y por la falta de agarre de una pista que estaba algo 'verde', pero esta vez parecen estar con opciones de Q2.



Mejor Jenson que Alonso incluso, a pesar de que Fernando sí estuvo en el asfalto durante toda la jornada de viernes. La noticia positiva para el asturiano es que si su compañero puede, él también debería poder. Quién sabe si esta vez sí será posible ver a los McLaren-Honda, o al menos a uno de los dos, entre los 16 mejores de una clasificación de un sábado.



Sainz compite contra Alonso

Mucho tendrán que ver los Toro Rosso en que esa imagen se produzca. La escudería de Faenza está metida en la lucha por abajo, con múltiples problemas de sobreviraje para Carlos Sainz en esta última hora de pruebas. Están fuertes los equipos de la 'clase media' de la parrilla, y Force India es claro ejemplo junto con un Sauber que empiezan a sorprender cada vez menos.



Y mientras, Roberto Merhi sigue tras Will Stevens a cada vez más distancia y eso puede ser un problema para el 107%. A ver si las cosas cambian y mejoran de cara a clasificación y el trío de españoles supera a sus principales rivales, que son sus compañeros de equipo. La esperanza es el undécimo puesto de Jenson Button, esta vez sí es posible la Q2 para McLaren-Honda.