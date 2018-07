Hamilton: "Será difícil batir a Ferrari en Baréin"

Lewis Hamilton ha logrado la cuarta pole de la temporada, logrando pleno en lo que llevamos de 2015. El británico dice estar "encantado y muy contento" con el Mercedes W06; se ha impuesto a Vettel por 4 décimas en la Q3.

"Obviamente, era el objetivo", dice Lewis."Estoy agradecido de tener a esta bestia conmigo con la que poder atacar en cada curva". Eso sí, el vigente campeón del mundo dice que "será difícil batir" a Ferrari en Baréin.



Refiriéndose al Gran Premio de Malasia, Lewis afirma que "hemos repasado toneladas de veces lo que hemos aprendido", pero el inglés quiere ser cauto y dice "pero no nos hace olvidar que son muy rápidos este fin de semana".



Hamilton espera que con su pole "pueda hacer durar los neumáticos lo máximo posible. Creo que estamos en una buena posición, y estoy preparado para la batalla".



Sebastian puede con Rosberg

Vettel, por su parte, ha batido a Rosberg y se ha quedado a 4 décimas de la pole: "En carrera quizá estamos un poco más cerca de Mercedes, ya veremos qué ocurre. Estoy muy contento por estar en la primera fila de la parrilla. Estamos intentando trabajar en todas las áreas, pero ahora mismo estamos contentos con nuestra situación".



"Es la primera vez que dividimos a los Mercedes en seco, estoy muy contento. Estoy muy feliz, ha sido una sesión muy dura. Hoy al principio no he encontrado el ritmo adecuado, pero hemos mejorado y al final he podido apretar", se congratula Vettel.



Nico Rosberg se culpa a sí mismo

Por su parte, Rosberg se ha quedado a 0.6s de su compañero de equipo con el mismo monoplaza de Mercedes: "Yo soy el culpable. El equipo y yo estamos juntos pero soy responsable de no estar en primera línea", admitió el alemán.



"Me equivoqué en la estrategia. Estaba pensando demasiado en la carrera y he subestimado la velocidad de Sebastian. Me lo tomé con calma en la Q2 para guardar los neumáticos de carrera, por lo que me faltaba el ritmo en la Q3. Ahí es donde me equivoqué hoy. Ser tercero no es lo ideal", dice Nico.