Alonso termina séptimo en unos Libres 1 de Baréin dominados por Raikkonen

Última cita de la F1 2015 antes de dar el salto a Europa y última ocasión en la que veremos al McLaren-Honda tal y como lo conocemos ahora. Con Barcelona como principal esperanza de la pareja, Baréin ha comenzado con buenas y malas noticias para Alonso y para Button. Mientras Jenson no duró en pista ni tres minutos, Fernando ha acabado con el séptimo mejor crono unos Libres 1 en los que Kimi Raikkonen ha sido el más rápido con un 1:37.827



Un 10% más de potencia le han metido al motor Honda tras ver que pudieron acabar sin problemas en China con los dos coches. Un 10% que, a expensas de ver con cuánta gasolina ha rodado Alonso han valido para que el bicampeón termine séptimo, pero para que las distancias se hayan reducido notoriamente. Siete décimas han separado el tiempo marcado por Fernando del que ha logrado Kimi Raikkonen con el Ferrari.



Eso sí, si Alonso ha llevado algo de luz a McLaren-Honda, Button ha puesto en sombras el box del equipo nada más iniciarse la sesión de entrenamientos. El británico no duró ni tres minutos, y es que su motor se paró sin apenas avisar tras hacer un ruido rarísimo y le hizo trompear en la primera curva del circuito. Menos mal que luego Fernando trabajó por ambos al igual que Jenson hizo en los Libres 3 de China.

McLaren reduce la distancia

Pero a buen seguro que en McLaren se quedan con lo bueno. Se quedan con que apenas una décima ha separado a su monoplaza del de Toro Rosso y que Red Bull sólo les ha superado con un coche aunque Kvyat salió más tarde a pista. También lo mismo pueden decir de Williams, con Bottas en tercer lugar pero con un Massa por detrás. Las distancias se han reducido, y lo de pasar a Q2, ahora sí, está más y más cerca.



Y es que aunque entren los dos Mercedes en liza, que en estos Libres 1 se han dedicado a no hacer nada, McLaren-Honda va dejando atrás a rivales que en China, Malasia y Australia estaban delante e incluso parecían inalcanzables. Cuando Hamilton y Rosberg entren en juego estarán arriba, pero esa liga aún no es la liga a jugar. La liga que Alonso y Button están disputando, en Baréin al menos, está cayendo de lado de ingleses y japoneses tras la primera sesión.



Espectacular Sainz

Tampoco es plan de sacar conclusiones aceleradas, pero los cimientos están puestos y mejor empezar arriba a hacerlo atrás. Mejor empezar como McLaren-Honda y como Carlos Sainz, pues el madrileño, de nuevo, ha estado 'on fire'. El joven de Toro Rosso se ha puesto cuarto y ha superado a Max Verstappen por menos de una décima. A punto estuvo de poder con Bottas, pero otra vez ha dejado tras él a sus 'hermanos mayores' de Red Bull.



No puede decir lo mismo Roberto Merhi, que ha concluido con el último tiempo. Pero como se suele decir, esto no es como empieza sino como acaba, aunque por el bien de McLaren-Honda, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz más valdría que las cosas siguieran igual o en ascenso para completar el fin de semana en Baréin. Veremos, pero las noticias, de momento, son por fin positivas para el proyecto del bicampeón.